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Тегеран надеется на взаимодействие с Эр-Риядом по урегулированию в Йемене и Сирии

Международная панорама
18 июля, 2:17 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 18, июля. /ТАСС

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что от продолжения конфликта в Йемене никто не выигрывает

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НЬЮ-ЙОРК, 18 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф рассчитывает, что его страна сможет сотрудничать с Саудовской Аравией с целью прекращения конфликтов в Сирии и Йемене, несмотря на серьезные разногласия. Об этом глава МИД заявил в понедельник во время выступления в нью-йоркском Совете по международным отношениям.

Министру был задан вопрос, может ли иметь место прямое столкновение между Ираном и Саудовской Аравией в связи с тем, что эти государства поддерживают разные стороны конфликтов в Йемене и Сирии. "Разумеется, мы надеемся, что этого не будет", - указал Зариф.

"Мы надеемся, что если мы не соглашаемся по ситуации в Йемене или Сирии, то мы все равно можем вместе работать над урегулированием. Мы считаем, что никто не выигрывает от продолжения конфликта в Йемене", - добавил глава МИД Ирана. Он напомнил, что Тегеран ранее также выступал с предложениями по прекращению конфликта в Сирии.

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Персоны
Зариф, Мохаммад Джавад
Темы
Кризис в Сирии Военная операция в Йемене
Страны
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