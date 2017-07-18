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Зариф: Иран будет использовать ракетный арсенал только в целях самообороны

Международная панорама
18 июля, 3:08 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 18, июля. /ТАСС

Глава иранского МИД отметил, что страна не разрабатывает ракеты, способные нести ядерный боезаряд

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НЬЮ-ЙОРК, 18 июля. /ТАСС/. Иран прибегнет к использованию своего ракетного арсенала лишь в целях самообороны и если речь будет идти об угрозе безопасности страны. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф, выступая в нью-йоркском Совете по международным отношениям.

"Ракеты являются основой нашей обороны, - указал глава МИД. - Мы никогда не будем использовать их кроме как для самообороны". "Нам нужны наши ракеты, чтобы убедиться, что очередной Саддам Хусейн не нанесет по нам удар", - отметил Зариф.

При этом руководитель иранского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Тегеран не разрабатывает ракеты, которые способны нести ядерный боезаряд. "У нас нет ядерных боеголовок", - подчеркнул он.

15 июня Сенат Конгресса США принял новый законопроект о санкциях против Ирана в связи с его ракетной программой. Документ, который пока не одобрен Палатой представителей, в частности, предусматривает введение санкций против лиц, имеющих отношение или оказывающих содействие программе Исламской Республики Иран по разработке баллистических ракет или оружия массового поражения. Отдельно предусматриваются санкции в отношении Корпуса "стражей исламской революции" (КСИР, элитная составляющая ВС Ирана) и сотрудничающих с ним иностранных лиц.

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Зариф, Мохаммад Джавад
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