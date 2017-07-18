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Мадуро подтвердил созыв Конституционной ассамблеи

Международная панорама
18 июля, 3:13 UTC+3 /Обновлено,

Президент Венесуэлы заявил, что созывает КА ради независимости и суверенитета страны

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Николас Мадуро

Николас Мадуро

© EPA/Miraflores Palace

ТАСС, 18 июля. Президент Венесуэлы Николас Мадуро в понедельник подтвердил, что в республике пройдут выборы в Конституционную ассамблею (КА), несмотря на результаты проведенного оппозицией всеобщего опроса и призывы других стран отказаться от созыва этого органа.

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"Я созываю Конституционную ассамблею ради независимости и суверенитета, а Европа пусть говорит, что хочет. Нас не волнует, что говорит Европа", - сказал он на рабочем заседании в президентском дворце, которое транслировалось в эфире телеканала Venezolana de Televisión.

В воскресенье политические оппоненты Мадуро провели так называемый народный референдум, на котором, по их данным, проголосовали более 7,6 млн человек. Согласно оглашенным данным, более 98% принявших участие в волеизъявлении высказались против созыва КА без проведения предварительного референдума. Выборы в этот орган, который может реформировать систему государственного управления и изменять основной закон Венесуэлы, были назначены исполнительной властью на 30 июля. Правительство не считает организованный оппозицией опрос юридически обязывающим и сомневается в достоверности его результатов.

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После оглашения результатов плебисцита правительства ряда стран Западного полушария и Европы призвали власти Венесуэлы отменить назначенные на 30 июля выборы в КА.

Решение президента страны Николаса Мадуро о созыве КА привело к обострению обстановки в стране. С начала апреля в Венесуэле идут самые крупные за последние годы акции протеста против исполнительной власти. Поводом для них послужили решения Верховного суда, расширяющие полномочия президента и ограничивающие функции парламента. За это время погибли более 90 человек, пострадали около 1,5 тысячи, несколько тысяч оказались под стражей.

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