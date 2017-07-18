Пенс: перенос Трампом посольства США в Иерусалим - лишь вопрос времени

CNN: Рябков сообщил, что вопрос о дипломатических дачах близок к решениюПолитика 18 июля, 5:13
CNN: военные США на учениях в Персидском заливе сбили беспилотник с помощью лазераМеждународная панорама 18 июля, 5:11
Президент Колумбии призвал Мадуро отказаться от созыва Конституционной ассамблеиМеждународная панорама 18 июля, 4:54
СМИ: ПСЖ готов заплатить "Барселоне" €222 млн за футболиста НеймараСпорт 18 июля, 3:50
"Ъ": ОАК планирует выйти на устойчивую прибыль с 2018 годаЭкономика и бизнес 18 июля, 3:33
Сильное землетрясение произошло у Алеутских острововПроисшествия 18 июля, 3:15
Мадуро подтвердил созыв Конституционной ассамблеиМеждународная панорама 18 июля, 3:13
Глава МИД Ирана высказался за отправку экспертов для расследования инцидента в Хан-ШейхунеМеждународная панорама 18 июля, 2:41
СМИ: "Зенит" отказал "Бордо" в аренде футболиста Хави ГарсииСпорт 18 июля, 2:13
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВАШИНГТОН, 18 июля. /ТАСС/. Перенос американского посольства в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим является лишь вопросом времени. С таким заявлением выступил в понедельник поздно вечером на конференции в Вашингтоне вице-президент США Майкл Пенс.
"Обещаю вам: придет день, когда президент Дональд Трамп перенесет американское посольство из Тель-Авива в Иерусалим. Это вопрос не "если", а только "когда", - сказал заместитель руководителя администрации США, обращаясь к участникам конференции. Это мероприятие было организовано крупнейшей христианской ассоциацией США, действующей в поддержку Израиля.
По словам Пенса, "президент Трамп также лично привержен тому, чтобы помочь сторонам урегулировать давний израильско-палестинский конфликт". Трамп не только недавно нанес визит в Израиль, но и отправляет в последние недели в регион своих советников, "чтобы помочь направить переговоры" о мире, напомнил в связи с этим вице-президент. "Но, могу вас заверить, - добавил Пенс, - наш президент знает, что любой мир требует прекращения разжигания ненависти, прекращения любой поддержки терроризма". "А самое главное: прочный мир требует подлинной и полной готовности палестинцев принять и признать еврейское Государство Израиль", - убежден вице-президент США.
Как он признал, в процессе переговоров о преодолении конфликта на Ближнем Востоке, "вне всякого сомнения, должны быть компромиссы" с обеих сторон. "Но позвольте мне заверить всех собравшихся здесь: президент Дональд Трамп никогда не будет идти на компромисс применительно к безопасности еврейского Государства Израиль, ни сейчас и никогда [в будущем]", - провозгласил Пенс.
В США в 1995 году был принят закон, который гласит, что "Иерусалим должен быть признан столицей Государства Израиль". Документ также обязал президента США перенести американское посольство из Тель-Авива в Иерусалим еще до 31 мая 1999 года. Тем не менее, стремясь избежать шагов, которые могли бы еще больше обострить ситуацию на Ближнем Востоке, главы администрации США откладывают выполнение данного требования.