Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 18.07:
$ 59.07
€ 67.62
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Пенс: перенос Трампом посольства США в Иерусалим - лишь вопрос времени

Международная панорама
18 июля, 5:22 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 18, июля. /ТАСС

Вице-президент также отметил, что Дональд Трамп "лично привержен тому, чтобы помочь сторонам урегулировать давний израильско-палестинский конфликт"

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 18 июля. /ТАСС/. Перенос американского посольства в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим является лишь вопросом времени. С таким заявлением выступил в понедельник поздно вечером на конференции в Вашингтоне вице-президент США Майкл Пенс.

"Обещаю вам: придет день, когда президент Дональд Трамп перенесет американское посольство из Тель-Авива в Иерусалим. Это вопрос не "если", а только "когда", - сказал заместитель руководителя администрации США, обращаясь к участникам конференции. Это мероприятие было организовано крупнейшей христианской ассоциацией США, действующей в поддержку Израиля.

Смотрите также

Сенат США призвал к переносу американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим

Израиль выразил разочарование в связи с отсрочкой переноса посольства США в Иерусалим

Трамп отсрочил перенос посольства США из Тель-Авива в Иерусалим

По словам Пенса, "президент Трамп также лично привержен тому, чтобы помочь сторонам урегулировать давний израильско-палестинский конфликт". Трамп не только недавно нанес визит в Израиль, но и отправляет в последние недели в регион своих советников, "чтобы помочь направить переговоры" о мире, напомнил в связи с этим вице-президент. "Но, могу вас заверить, - добавил Пенс, - наш президент знает, что любой мир требует прекращения разжигания ненависти, прекращения любой поддержки терроризма". "А самое главное: прочный мир требует подлинной и полной готовности палестинцев принять и признать еврейское Государство Израиль", - убежден вице-президент США.

Как он признал, в процессе переговоров о преодолении конфликта на Ближнем Востоке, "вне всякого сомнения, должны быть компромиссы" с обеих сторон. "Но позвольте мне заверить всех собравшихся здесь: президент Дональд Трамп никогда не будет идти на компромисс применительно к безопасности еврейского Государства Израиль, ни сейчас и никогда [в будущем]", - провозгласил Пенс.

В США в 1995 году был принят закон, который гласит, что "Иерусалим должен быть признан столицей Государства Израиль". Документ также обязал президента США перенести американское посольство из Тель-Авива в Иерусалим еще до 31 мая 1999 года. Тем не менее, стремясь избежать шагов, которые могли бы еще больше обострить ситуацию на Ближнем Востоке, главы администрации США откладывают выполнение данного требования.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Трамп, Дональд Пенс, Майкл (Майк)
Страны
США Израиль
Темы
Палестино-израильский конфликт
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Воздушные акробаты МАКС-2017
Виндзоры: 100 лет перемен
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Фото
15
Политический кризис в Венесуэле: причины и реакция
7
Макрон и Нетаньяху почтили память евреев, погибших после парижской облавы 1942 года
23
Daft Punk для Макрона и Трампа: как прошли торжества на Елисейских полях
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
На границе Крыма образовались очереди машин с украинской стороны
2
CNN: военные США на учениях в Персидском заливе сбили беспилотник с помощью лазера
3
Депутат ГД обратился в Генпрокуратуру после скандала со свадьбой дочери судьи на Кубани
4
Минобороны РФ обнародовало уникальные документы об освобождении Польши от нацистов
5
Украинцы спешат на отдых в Крым на велосипедах, машинах и пешком
6
Угроза цунами на Камчатке и Северных Курилах снята
7
Крупнейшие банки покидают АРБ
Темы дня
Реклама