Президент Колумбии призвал Мадуро отказаться от созыва Конституционной ассамблеи

ГАВАНА, 18 июля. /ТАСС/. Президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос призвал президента Венесуэлы Николаса Мадуро отказаться от созыва Конституционной ассамблеи. Выборы в этот орган, который может реформировать систему государственного управления и изменять конституцию страны, назначены на 30 июля.

"Повторяем: необходимо отказаться от созыва Конституционной ассамблеи ради быстрого и мирного разрешения ситуации в Венесуэле путем переговоров. Весь мир этого просит", - написал Сантос в Twitter.

Reiteramos: hay que desmontar constituyente para lograr solución negociada, rápida y pacífica en Venezuela. El mundo entero lo está pidiendo — Juan Manuel Santos (@JuanManSantos) 17 July 2017

Ранее в понедельник президент Колумбии, находящийся с официальным визитом в Гаване, встретился с председателем Госсовета и Совета министров Кубы Раулем Кастро. Как сообщила газета Granma, главы государств обсудили двусторонние отношения, реализацию мирного соглашения в Колумбии и другие актуальные вопросы международной повестки дня. Глава МИД Колумбии Мария Анхела Ольгин перед началом переговоров выразила уверенность в том, что на них будет затронута тема Венесуэлы.

В минувшее воскресенье политические оппоненты Мадуро провели так называемый народный референдум, на котором, по их данным, проголосовали более 7,6 млн человек. Согласно обнародованным данным, более 98% принявших участие в волеизъявлении высказались против созыва Конституционной ассамблеи без проведения предварительного референдума. Правительство не считает организованный оппозицией опрос юридически обязывающим и сомневается в достоверности его результатов.

После оглашения результатов плебисцита правительства ряда стран Западного полушария и Европы призвали власти Венесуэлы отменить выборы в Конституционную ассамблею. Несмотря на это, Мадуро заявил, что не изменит свое решение.

С начала апреля в Венесуэле идут самые крупные за последние годы акции протеста против исполнительной власти. Поводом для них послужили решения Верховного суда, расширяющие полномочия президента и ограничивающие функции парламента. За это время погибли более 90 человек, пострадали около 1,5 тысячи, несколько тысяч оказались под стражей. После объявления Мадуро о решении созвать Конституционную ассамблею обстановка в стране еще больше обострилась.