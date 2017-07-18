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CNN: военные США на учениях в Персидском заливе сбили беспилотник с помощью лазера

Международная панорама
18 июля, 5:11 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 18, июля. /ТАСС

Телеканал утверждает, что речь идет о "первом в мире активном лазерном оружии". Стоимость лазерной пушки составляет примерно $40 млн

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Корабль Ponce

Корабль Ponce

© AP Photo/Hasan Jamali

НЬЮ-ЙОРК, 18 июля. /ТАСС/. Американские военные провели в водах Персидского залива очередные испытания лазерной пушки, во время которых сбили с ее помощью беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщил в понедельник телеканал CNN.

Как он отмечает, лазер установлен на десантном корабле Ponce. Телеканал опубликовал на своем сайте запись некоторых фрагментов испытаний. В частности, запечатлен момент, когда с помощью пушки поражают небольшие мишени на борту движущегося суда. CNN утверждает, что речь идет о "первом в мире активном лазерном оружии".

Капитан ВМС США Кристофер Уэлл отметил, что при стрельбе из лазерной пушки достигается значительно более высокая точность, чем при использовании огнестрельного оружия. Он заявил, что испытанная установка "является универсальной и может быть использована против различных целей".

Опрошенные CNN военнослужащие США также отметили, что погодные условия практически не влияют на эффективность применения лазера. Он способен поражать даже быстро перемещающиеся цели на больших расстояниях. Военные указали, что лазерный луч, испускаемый установкой, бесшумен и невидим для человека.

Стоимость лазерной пушки, по сведениям CNN, составляет примерно $40 млн, а выстрел обходится в один доллар. Ее обслуживают три человека. ВМС США, как сообщается в репортаже, разрабатывает в настоящее время лазерное оружие, предназначенное для уничтожения ракет в воздухе.

Представители Пентагона еще в 2014 году сообщали об установке на корабле Ponce лазерной пушки, а также проведении ее испытаний. Тогда отмечалось, что на разработку оружия, предназначенного в том числе для уничтожения беспилотников, ушло семь лет. В октябре 2016 года заместитель главы Минобороны РФ Юрий Борисов заявил, что уже завершена наземная отработка оборудования российского самолета А-60, который предполагается оснащать лазерным оружием.

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