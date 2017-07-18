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Вучич и Пенс заявили о желании углублять партнерство между Сербией и США

Международная панорама
18 июля, 5:47 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 18, июля. /ТАСС

Вице-президент США заверил, что Соединенные Штаты поддерживают усилия Сербии, направленные на присоединение к Европейскому союзу

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ВАШИНГТОН, 18 июля. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич и вице-президент США Майкл Пенс заявили на состоявшейся в понедельник встрече о желании углублять партнерство между своими странами. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома по итогам данных переговоров Пенса и Вучича, прошедших в Вашингтоне.

"Лидеры согласились с тем, что двусторонние отношения [Белграда и Вашингтона] имеют важное значение, и выразили желание углублять партнерство между Соединенными Штатами и Сербией", - заявил Белый дом.

По его свидетельству, Пенс также заверил, что США поддерживают "усилия Сербии, направленные на то, чтобы присоединиться к Европейскому союзу". Одновременно заместитель руководителя американской администрации призвал сербского лидера к продолжению реформ и нормализации отношений с непризнанной республикой Косово.

Кроме того, стороны обменялись мнениями о предстоящем в самом начале августа визите Пенса в Подгорицу для участия в саммите Адриатической хартии.

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Персоны
Пенс, Майкл (Майк) Вучич, Александар
Страны
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