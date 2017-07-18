США будут добиваться более жесткого выполнения ядерной сделки с Ираном

ВАШИНГТОН, 18 июля. /ТАСС/. Американское правительство считает, что Иран нарушает дух Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), соглашения, заключенного им с постоянной пятеркой Совета Безопасности ООН и Германией. В связи с этим Вашингтон намерен добиваться более жесткого выполнения условий данной договоренности, направленной на урегулирование проблемы ядерных разработок в Иране. Об этом сообщили на специальном брифинге для журналистов, организованном Белым домом, три высокопоставленных представителя администрации США.

Они, впрочем, не спорили с тем, что Тегеран соблюдает положения СВПД, и подтвердили намерение госсекретаря США Рекса Тиллерсона довести такой вывод до сведения законодательной ветви власти. Этого требует национальное законодательство США, принятое после разработки СВПД.

"Госсекретарь находится <...> в процессе уведомления Конгресса [США] о том, что условия <...> [СВПД] выполнены, исходя из информации, имеющейся у США по состоянию на 17 июля 2017 года. Однако госсекретарь и президент [Дональд Трамп] намерены подчеркнуть, что Иран остается одной из самых серьезных угроз интересам США и региональной стабильности, а также подчеркнуть спектр злонамеренной деятельности Тегерана, выходящей далеко за пределы ядерной сферы", - заявил один из ведущих брифинга. Последний был проведен в связи с тем, что на понедельник приходился крайний срок оповещения администрацией Конгресса о том, выполняет ли Иран, согласно заключениям Вашингтона, условия СВПД.

Критика в адрес Ирана

Этот представитель администрации выступил с целым рядом обвинений в адрес Тегерана. "Речь идет о разработке [баллистических] ракет, распространении [оружия массового уничтожения и средств его доставки], поддержке терроризма и действий боевиков, причастности к зверствам, совершенным режимом [Башара] Асада против сирийского народа, сохраняющейся враждебности по отношению к Израилю, угрозах свободе судоходства, особенно в стратегически важных водных пространствах на Ближнем Востоке, кибератаках на США, Израиль и других американских союзников и партнеров, в первую очередь в Персидском заливе, многочисленных нарушениях прав человека и произвольном задержании иностранцев, включая некоторых граждан США <...>", - сказал этот ведущий брифинга.

"И президент с госсекретарем [считают, что] данная деятельность Ирана явно подрывает намерение СВПД, которое сводилось к тому, чтобы содействовать региональным и международным миру и безопасности, - подчеркнул американский чиновник. - Вследствие этого президент, госсекретарь и администрация [США] в целом полагают, что Иран, вне всякого сомнения, находится в состоянии дефолта применительно к духу СВПД".

"Двигаясь вперед, администрация намерена задействовать стратегию, которая будет учитывать во всей полноте злонамеренное поведение Ирана, а не узко концентрироваться на ядерной договоренности", - предупредил представитель исполнительной ветви власти США.

Изъяны СВПД?

Второй его коллега выразил мнение, что налицо "чрезвычайно существенные изъяны в СВПД". "Существующие ограничения СВПД обеспечивались неадекватным образом, мы надеемся поправить и это. Мы уже движемся к тому, чтобы попробовать сделать более решительные шаги, чтобы интерпретировать соглашение строже <...>", - отметил представитель вашингтонской администрации, не вдаваясь в детали.

"Мы находимся на этапе, когда будем работать с союзниками, изучая возможные варианты действий, чтобы устранить изъяны СВПД, которых множество, - сообщил третий ведущий брифинга. - <...> Мы будем чрезвычайно тесно работать с союзниками, <...> изыскивая пути для более строго исполнения соглашения".

Грядущее ужесточение санкций

При этом ведущие брифинга не отрицали, что соответствуют действительности появившиеся ранее в понедельник сведения о планах США применить новые односторонние санкции в отношении Ирана, как утверждается, за поддержку терроризма и разработку баллистических ракет. "Ожидаем, что будем вводить новые санкции", - сказал один из участников брифинга. Согласно данным американской печати, очередной пакет новых односторонних ограничительных мер США коснется как минимум 16 иранских юридических и физических лиц.

На этом фоне у трех представителей администрации поинтересовались, стремится ли Вашингтон к смене режима в Тегеране. Администрация Трампа "добивается смены поведения режима", ответил на это один из ведущих брифинга.

История вопроса

СВПД был согласован группой "пять плюс один" (пять постоянных членов СБ ООН и Германия) с Тегераном в июле 2015 года. Трамп прежде неоднократно критиковал это соглашение. В авторской статье, опубликованной в сентябре 2015 года на страницах газеты USA Today, республиканец фактически обещал в случае избрания главой администрации США предпринять попытку перезаключить соглашение о СВПД на новых условиях.

Предыдущая администрация США во главе с президентом-демократом Бараком Обамой множество раз призывала Трампа не отказываться от реализации СВПД. Практическая реализация сделки началась в январе прошлого года.