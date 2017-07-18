Гол Лукаку помог "Манчестер Юнайтед" обыграть "Реал Солт-Лейк" в контрольном матче в СШАСпорт 18 июля, 6:57
В Австралии будет сформировано "суперминистерство безопасности"Международная панорама 18 июля, 6:04
США будут добиваться более жесткого выполнения ядерной сделки с ИраномМеждународная панорама 18 июля, 5:59
Пенс: перенос Трампом посольства США в Иерусалим - лишь вопрос времениМеждународная панорама 18 июля, 5:22
CNN: Рябков сообщил, что вопрос о дипломатических дачах близок к решениюПолитика 18 июля, 5:13
CNN: военные США на учениях в Персидском заливе сбили беспилотник с помощью лазераМеждународная панорама 18 июля, 5:11
Президент Колумбии призвал Мадуро отказаться от созыва Конституционной ассамблеиМеждународная панорама 18 июля, 4:54
Угроза цунами на Камчатке и Северных Курилах снятаПроисшествия 18 июля, 4:50
СМИ: ПСЖ готов заплатить "Барселоне" €222 млн за футболиста НеймараСпорт 18 июля, 3:50
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
СИДНЕЙ, 18 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Австралии Малколм Тёрнбулл объявил о решении создать министерство внутренних дел, в состав которого войдут ключевые ведомства и службы, занимающиеся вопросами безопасности.
"Перемены будут проходить поэтапно, формирование нового министерства должно быть завершено в первой половине будущего года", - сказал глава правительства на состоявшейся во вторник пресс-конференции. Он сообщил, что поручил возглавлять новое ведомство нынешнему министру иммиграции и охраны границ Питеру Даттону.
В состав австралийского МВД, которое местная пресса уже называет "суперминистерством безопасности", войдут службы миграции и погранконтроля, Федеральная полиция, Австралийская служба безопасности и разведки (ASIO), национальная служба финразведки (AUSTRAC), ряд других правоохранительных ведомств и спецслужб. Глава правительства уточнил, что все они сохранят свои структуры, и министр будет выполнять прежде всего роль координатора их деятельности.
"Реформа проводится не потому, что наша система оказалась сломанной - это не так, а потому, что этого требует быстро меняющаяся ситуация в области безопасности", - пояснил глава правительства. "Для того, чтобы эффективно отвечать на современные вызовы, необходима более эффективная структура", - подчеркнул он.
Отвечая на вопрос, как к идее формирования нового министерства относятся руководители тех ведомств, которые войдут в его состав, премьер сказал: "Это решение принял я, но, безусловно, после подробных консультаций со всеми заинтересованными сторонами".