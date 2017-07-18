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В Австралии будет сформировано "суперминистерство безопасности"

Международная панорама
18 июля, 6:04 UTC+3 СИДНЕЙ СИДНЕЙ 18, июля. /ТАСС

В состав министерства войдут службы миграции и погранконтроля, Федеральная полиция, Австралийская служба безопасности и разведки, национальная служба финразведки и другие спецслужбы

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Премьер-министр Австралии Малколм Тернбулл

Премьер-министр Австралии Малколм Тернбулл

© AP Photo/Frank Franklin II

СИДНЕЙ, 18 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Австралии Малколм Тёрнбулл объявил о решении создать министерство внутренних дел, в состав которого войдут ключевые ведомства и службы, занимающиеся вопросами безопасности.

"Перемены будут проходить поэтапно, формирование нового министерства должно быть завершено в первой половине будущего года", - сказал глава правительства на состоявшейся во вторник пресс-конференции. Он сообщил, что поручил возглавлять новое ведомство нынешнему министру иммиграции и охраны границ Питеру Даттону.

В состав австралийского МВД, которое местная пресса уже называет "суперминистерством безопасности", войдут службы миграции и погранконтроля, Федеральная полиция, Австралийская служба безопасности и разведки (ASIO), национальная служба финразведки (AUSTRAC), ряд других правоохранительных ведомств и спецслужб. Глава правительства уточнил, что все они сохранят свои структуры, и министр будет выполнять прежде всего роль координатора их деятельности.

"Реформа проводится не потому, что наша система оказалась сломанной - это не так, а потому, что этого требует быстро меняющаяся ситуация в области безопасности", - пояснил глава правительства. "Для того, чтобы эффективно отвечать на современные вызовы, необходима более эффективная структура", - подчеркнул он.

Отвечая на вопрос, как к идее формирования нового министерства относятся руководители тех ведомств, которые войдут в его состав, премьер сказал: "Это решение принял я, но, безусловно, после подробных консультаций со всеми заинтересованными сторонами".

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