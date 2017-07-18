Токио считает, что переговоры Сеула и Пхеньяна не противоречат политике давления на КНДР

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ТОКИО, 18 июля. /ТАСС/. Правительство Японии поддерживает предложение Южной Кореи провести переговоры с КНДР с участием представителей оборонных ведомств двух стран и считает, что они не противоречат политике усиления давления на Пхеньян. Об этом во вторник заявил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга.
"Мы не видим никаких проблем с точки зрения договоренностей между Японией, США и Южной Кореи об усилении давления на Пхеньян. Вместе с тем мы и впредь намерены придерживаться политики диалога и давления и действия в ответ на действие в отношении Северной Кореи", - сказал он.
По его словам, это предложение Сеула "не противоречит принятому на недавней встрече лидеров Японии, США и Южной Кореи совместному заявлению, где обозначено, что стороны намерены прилагать все усилия с целью денуклеаризации Корейского полуострова и возвращения Северной Кореи к переговорам".
В понедельник Южная Корея предложила КНДР провести переговоры с участием представителей оборонных ведомств в пограничном пункте Пханмунджом 21 июля с целью обсуждения путей снижения напряженности на Корейском полуострове. Также южнокорейская сторона выступила с предложением организовать консультации по линии Красного Креста в этом же месте 1 августа.