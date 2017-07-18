Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 18.07:
$ 59.07
€ 67.62
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Токио считает, что переговоры Сеула и Пхеньяна не противоречат политике давления на КНДР

Международная панорама
18 июля, 6:18 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 18, июля. /ТАСС

Власти Японии поддерживают предложение Южной Кореи о переговорах с КНДР с участием представителей оборонных ведомств

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТОКИО, 18 июля. /ТАСС/. Правительство Японии поддерживает предложение Южной Кореи провести переговоры с КНДР с участием представителей оборонных ведомств двух стран и считает, что они не противоречат политике усиления давления на Пхеньян. Об этом во вторник заявил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга.

Читайте также новости по теме:
Ситуация на Корейском полуострове
© AP Photo/Andrew Harnik

В КНДР заявили, что запущенная межконтинентальная ракета способна нести ядерную боеголовку

Тиллерсон заявил, что КНДР испытала межконтинентальную ракету

США и Республика Корея провели учебные стрельбы в ответ на действия КНДР

"Мы не видим никаких проблем с точки зрения договоренностей между Японией, США и Южной Кореи об усилении давления на Пхеньян. Вместе с тем мы и впредь намерены придерживаться политики диалога и давления и действия в ответ на действие в отношении Северной Кореи", - сказал он.

По его словам, это предложение Сеула "не противоречит принятому на недавней встрече лидеров Японии, США и Южной Кореи совместному заявлению, где обозначено, что стороны намерены прилагать все усилия с целью денуклеаризации Корейского полуострова и возвращения Северной Кореи к переговорам".

В понедельник Южная Корея предложила КНДР провести переговоры с участием представителей оборонных ведомств в пограничном пункте Пханмунджом 21 июля с целью обсуждения путей снижения напряженности на Корейском полуострове. Также южнокорейская сторона выступила с предложением организовать консультации по линии Красного Креста в этом же месте 1 августа.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США КНДР Япония Республика Корея
Темы
Ситуация на Корейском полуострове
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Воздушные акробаты МАКС-2017
Виндзоры: 100 лет перемен
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Фото
15
Политический кризис в Венесуэле: причины и реакция
7
Макрон и Нетаньяху почтили память евреев, погибших после парижской облавы 1942 года
23
Daft Punk для Макрона и Трампа: как прошли торжества на Елисейских полях
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
CNN: военные США на учениях в Персидском заливе сбили беспилотник с помощью лазера
2
На границе Крыма образовались очереди машин с украинской стороны
3
Миллер заявил, что в первый раз слышит о своем "уходе" из "Газпрома"
4
Президент Колумбии призвал Мадуро отказаться от созыва Конституционной ассамблеи
5
Минобороны РФ обнародовало уникальные документы об освобождении Польши от нацистов
6
Сбербанк поддерживает создание новой банковской ассоциации
7
В Вашингтоне пройдет второй раунд консультаций Рябкова и Шэннона
Темы дня
Реклама