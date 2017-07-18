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ЦИК Киргизии: выдвижение кандидатов в президенты продлится до 1 августа

Международная панорама
18 июля, 6:40 UTC+3 БИШКЕК /Корр. ТАСС, Вадим Нешкумай

После завершения процедуры выдвижения кандидатов начнется проверка предоставленными ими документов, после чего начнется процесс регистрации кандидатов, сообщили в ЦИК республики

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БИШКЕК, 18 июля. /Корр. ТАСС Вадим Нешкумай/. Процедура выдвижения кандидатов в президенты Киргизии продолжится до 1 августа нынешнего года. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили во вторник в информационном отделе Центральной избирательной комиссии по проведению выборов и референдумов (ЦИК) в республике.

"Выдвижение кандидатов завершится 1 августа, после этого начнется проверка предоставленных ими документов, которая продлится до 10 августа", - уточнили в ведомстве. По словам сотрудников отдела, после завершения проверки документов начнется процесс регистрации кандидатов. "Они должны пройти тест на знание кыргызского языка, внести избирательный залог в размере 1 млн сомов (около $15 тысяч) и собрать не менее 30 тысяч подписей избирателей в свою поддержку", - напомнили в ЦИК.

Между тем, по данным комиссии, на сегодняшний день заявления о выдвижении кандидатами получены от 30 человек. "Пятеро из них были выдвинуты во время съездов политических партий, остальные являются самовыдвиженцами", - указали в Центризбиркоме. В списке претендентов в том числе значатся фамилии нынешнего премьера Сооронбая Жээнбекова, бывших глав правительства Темира Сариева и Омурбека Бабанова, а также лидеров оппозиционных парламентских фракций Бакыта Торобаева и Омурбека Бабанова.

Во время президентских выборов в Киргизии в 2011 году заявления о выдвижении кандидатами в ЦИК подали более 80 человек, однако зарегистрирован был лишь примерно каждый пятый из них.

Выборы президента в республике назначены на 15 октября нынешнего года. Действующий глава государства Алмазбек Атамбаев не примет в них участие, поскольку закон запрещает занимать главную должность в стране более одного шестилетнего срока.

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