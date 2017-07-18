Трамп призвал республиканцев начать разработку закона о медстраховании с чистого листа

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ТАСС, 18 июля. Республиканцам США необходимо заново разработать законопроект о системе медицинского страхования, которая должна прийти на смену программе Obamacare. Такое мнение глава государства Дональд Трамп выразил в своем личном Twitter в свете отказа нескольких сенаторов от Республиканской партии голосовать за текущую версию документа, что лишило республиканцев большинства и сделало невозможным принятие законопроекта в текущей редакции.
"Республиканцам следует отказаться от планов отменить Obamacare сейчас и начать работать над новым планом по здравоохранению, который будет создан с чистого листа. Демократы присоединятся!" - написал Трамп в понедельник.
Republicans should just REPEAL failing ObamaCare now & work on a new Healthcare Plan that will start from a clean slate. Dems will join in!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 July 2017
Документ в настоящее время находится на рассмотрении верхней палаты Конгресса США. Он легко прошел голосование в Палате представителей, однако в Сенате процесс замедлился. Если республиканцы не смогут добиться поддержки своих коллег из Демократической партии, им останется лишь попробовать включить данную инициативу в проект бюджета на следующий финансовый год и принять его простым большинством, применив специальную процедуру.