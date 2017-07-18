В Донецке провозгласили государство Малороссия

ДОНЕЦК, 18 июля. /ТАСС/. Представители провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также 19 регионов Украины во вторник объявили о создании государства Малороссия. Конституционный акт об образовании нового государства зачитал в Донецке и. о. заместителя председателя совета министров ДНР Александр Тимофеев.

"Мы, представители бывших регионов Украины, заявляем об учреждении нового государства, которое является правопреемником Украины. Мы согласны с тем, что новое государство будет называться Малороссия, так как само название Украина дискредитировало себя", - говорится в конституционном акте.

Ранее глава ДНР Александр Захарченко зачитал собравшимся политическую декларацию, в которой обоснована необходимость создания государства Малороссия. По его словам, создание нового федеративного государства призвано "остановить гражданскую войну и избежать новых жертв".

Оба документа были единогласно одобрены собравшимися. Так, наряду с представителями Донбасса, создание нового государства поддержали представители Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Николаевской, Одесской, Сумской, Полтавской, Черниговской, Кировоградской, Черкасской, Ровенской, Волынской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Львовской и Киевской областей, а также Киева.

Согласно конституционному акту Малороссии, столицей нового государства должен стать Донецк, тогда как Киев сохранит за собой статус историко-культурного центра, сообщает Донецкое агентство новостей. Флагом Малороссии станет стяг Богдана Хмельницкого.

"Конституция Малороссии готовится и принимается в первоначальном варианте Конституционным собранием и затем выносится на всенародный референдум. Этому будет предшествовать широкая общественная дискуссия как на региональном, так на федеральном уровнях", - говорится в конституционном акте.