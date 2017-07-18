Bild: немецкие страховые компании оценили ущерб от беспорядков на G20 в €12 млн

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БЕРЛИН, 18 июля. /ТАСС/. Союз немецких страховщиков (GDV) оценил ущерб от беспорядков, которыми сопровождался саммит лидеров стран-участниц "двадцатки" в Гамбурге, в €12 млн. Об этом во вторник сообщил таблоид Bild.
По его данным, около трети суммы приходится на возмещение ущерба владельцам автомобилей. Во время саммита радикалы поджигали машины, разбивали в них стекла и фары. Примерно в €8 млн оценивается ущерб, нанесенный зданиям, магазинам и кафе.
Гамбург на время проведения встречи лидеров Группы двадцати 7-8 июля практически находился на осадном положении. Агрессивно настроенные демонстранты поджигали машины, громили магазины и били стекла в домах, жгли баррикады на улицах.
Всего за время протестов были задержаны почти 300 человек, пострадали около 500 полицейских. Для расследования произошедшего правоохранительные органы учредили специальную комиссию.