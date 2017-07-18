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Китай массово продает союзникам США копии американских беспилотников

Международная панорама
18 июля, 13:22 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 18, июля. /ТАСС

Речь идет о китайских копиях беспилотников Predator и Reaper

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НЬЮ-ЙОРК, 18 июля. /ТАСС/. Союзники Соединенных Штатов, столкнувшись с нежеланием США продавать наиболее современные боевые беспилотные летательные аппараты (БПЛА), массово закупают их более дешевые аналоги у Китая. Об этом сообщила в понедельник на своем сайте газета The Wall Street Journal.

По ее данным, в последнее время такие союзники США, как Саудовская Аравия и Иордания, все чаще используют боевые беспилотники китайского производства.

Кроме того, произведенные в КНР БПЛА также были замечены при изучении спутниковых снимков военных баз в Египте и Объединенных Арабских Эмиратах, сообщает газета. По ее информации, такие аппараты активно применяются на поле боя, Эр-Рияд, в частности, использует их для нанесения ударов в Йемене. Отмечается, что речь идет о китайских копиях таких американских БПЛА, как Predator и Reaper.

Как пишет газета, США уже продолжительное время отказываются продавать наиболее мощные из своих беспилотников зарубежным странам, в том числе ближневосточным союзникам. Из всех партнеров Вашингтона лишь Великобритания добилась права на закупку новейших версий БПЛА Predator и Reaper, отмечает издание.

The Wall Street Journal пишет, США прежде всего опасаются, что беспилотники могут попасть в руки врагов, будут использованы для подавления гражданских беспорядков или же подорвут военное доминирование Израиля на Ближнем Востоке.

На этом фоне Китай воспользовался ситуацией и решил удовлетворить спрос американских союзников на такие боевые машины, поставляя им копии указанных БПЛА, причем по гораздо меньшей цене, сообщает газета.

Как она пишет, такое положение дел является "стратегическим и коммерческим поражением" для Вашингтона. Американская торговая политика, которая вынуждает союзников закупать технику у КНР, "причиняет вред интересам США", "наносит урон отношениям Соединенных Штатов с ближайшими партнерами" и "вредит американским компаниям, пытающимся соперничать на рынке", заявил изданию представитель вашингтонского Центра новой американской безопасности (Center for a New American Security) Пол Шарре, работавший ранее в Пентагоне.

Неназванный представитель Совета национальной безопасности при Белом доме заявил газете, что администрация США тщательно взвешивает все аспекты политики в отношении экспорта БПЛА.

"Мы следим за тем, что делает Китай", - добавил он.

Помощник президента США по вопросам борьбы с терроризмом и кибербезопасности Том Боссерт подчеркнул, что в деле продажи боевых беспилотников необходимо соблюдать баланс между экономической выгодой и безопасностью. Вашингтон придерживается "взвешенного подхода в области экспорта технологий", чтобы "не ставить под угрозу невинные жизни", сказал он.

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