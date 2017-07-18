Украина и Грузия договорились усилить сотрудничество в оборонной сфере

ТБИЛИСИ, 18 июля. /ТАСС/. Украина и Грузия будут наращивать двусторонние сотрудничество в оборонной сфере. Об этом во вторник по итогам переговоров с грузинским коллегой заявил президент Украины Петр Порошенко.

"Есть много идей о том, как это сотрудничество реализовать. Одна из них - совместные учения военнослужащих вооруженных сил двух стран как в Грузии, так и на Украине. Мы готовы делиться друг с другом накопившимся опытом", - уточнил глава украинского государства на пресс-конференции в Тбилиси.

Порошенко прибыл в Грузию с государственным визитом в понедельник, 17 июля. Ранее стороны подписали декларацию о стратегическом партнерстве, а также соглашение о сотрудничестве в области образования.