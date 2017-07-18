Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.07:
$ 59.37
€ 68.4
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Украина и Грузия договорились усилить сотрудничество в оборонной сфере

Международная панорама
18 июля, 12:51 UTC+3 ТБИЛИСИ ТБИЛИСИ 18, июля. /ТАСС

Президент Украины Петр Порошенко отметил, что страны могут проводить совместные учения военнослужащих как в Грузии, так и на Украине

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТБИЛИСИ, 18 июля. /ТАСС/. Украина и Грузия будут наращивать двусторонние сотрудничество в оборонной сфере. Об этом во вторник по итогам переговоров с грузинским коллегой заявил президент Украины Петр Порошенко.

"Есть много идей о том, как это сотрудничество реализовать. Одна из них - совместные учения военнослужащих вооруженных сил двух стран как в Грузии, так и на Украине. Мы готовы делиться друг с другом накопившимся опытом", - уточнил глава украинского государства на пресс-конференции в Тбилиси.

Порошенко прибыл в Грузию с государственным визитом в понедельник, 17 июля. Ранее стороны подписали декларацию о стратегическом партнерстве, а также соглашение о сотрудничестве в области образования.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Порошенко, Петр Алексеевич
Страны
Грузия Украина
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Воздушные акробаты МАКС-2017
Виндзоры: 100 лет перемен
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Фото
15
Политический кризис в Венесуэле: причины и реакция
7
Макрон и Нетаньяху почтили память евреев, погибших после парижской облавы 1942 года
23
Daft Punk для Макрона и Трампа: как прошли торжества на Елисейских полях
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Донецке провозгласили государство Малороссия
2
Роспотребнадзор проверит спиннеры на безопасность для здоровья детей
3
CNN: военные США на учениях в Персидском заливе сбили беспилотник с помощью лазера
4
В ЛНР опровергли участие представителей республики в заседании по созданию Малороссии
5
Вокалист Depeche Mode выписан из минской больницы
6
В Москве горит одна из высоток на Новом Арбате
7
Самолеты МС-21 и Superjet 100 будут модифицированы
Темы дня
Реклама