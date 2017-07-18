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Порошенко заявил, что не получал от властей Грузии требования об экстрадиции Саакашвили

Международная панорама
18 июля, 13:11 UTC+3 ТБИЛИСИ ТБИЛИСИ 18, июля. /ТАСС

В феврале 2015 года Главная прокуратура Грузии обратилась в Генпрокуратуру Украины с ходатайством об экстрадиции Саакашвили, но получила отказ

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ТБИЛИСИ, 18 июля. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что не получал от властей Грузии требования об экстрадиции экс-президента страны Михаила Саакашвили.

"Мы поддерживаем эффективную коммуникацию с властями Грузии, но мы не получали запроса об экстрадиции (Саакашвили - прим. ТАСС). Соответственно, мы не рассматривали этот вопрос", - сказал он, выступая во вторник на пресс-конференции в Тбилиси.

На вопрос о том, может ли этот вопрос встать на повестку дня, Порошенко заявил, что "все зависит от властей Грузии", и что ему по данной теме "больше сказать нечего".

Саакашвили занимал пост президента Грузии с января 2004 по ноябрь 2007 года и с января 2008 до середины ноября 2013 года. В ноябре 2013 года он покинул страну за пару дней до истечения полномочий и до инаугурации нового президента Георгия Маргвелашвили. В мае 2015 года Саакашвили получил гражданство Украины, в связи с чем, по решению президента Грузии, ему было прекращено грузинское гражданство.

В 2014 году в Грузии экс-президенту были предъявлены уголовные обвинения, в феврале 2015 года Главная прокуратура страны обратилась в Генпрокуратуру Украины с ходатайством об экстрадиции Саакашвили, но получила отказ.

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Порошенко, Петр Алексеевич Саакашвили, Михаил Николаевич
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