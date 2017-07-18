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В ЛНР опровергли участие представителей республики в заседании по созданию Малороссии

Международная панорама
18 июля, 12:55 дата обновления: 18 июля, 14:13 UTC+3

Кроме того, в пресс-службе администрации главы ЛНР Игоря Плотницкого заявили, что проект создания нового государства не обсуждался с республикой

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© Станислав Красильников/ТАСС

ЛУГАНСК, 18 июля, /ТАСС/. Проект создания Малороссии с провозглашенной Луганской народной республикой (ЛНР) не обсуждался, представители республики в нем не участвовали. Об этом во вторник сообщила пресс-служба администрации главы ЛНР Игоря Плотницкого.

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"18 июля 2017 года в СМИ была размещена новость о проведении заседания представителей регионов Украины, где было заявлено о создании нового государства - Малороссии, в котором было указано об участии в этом заседании представителей ЛНР, - говорится в сообщении. - В свою очередь, Луганская народная республика не направляла официальных представителей для участия в рассмотрении вопроса создания Малороссии. Этот проект даже не обсуждался с ЛНР".

В заявлении подчеркивается, что "ЛНР была создана в результате волеизъявления народа". "Мы не имеем права делать подобные шаги, не учитывая мнение жителей республики, - указали в пресс-службе. - Республика считает важным оставаться приверженцем Минских соглашений и далее будет требовать их выполнения от Украины".

Как заявил ранее председатель народного совета ЛНР Владимир Дегтяренко, в республике "даже не были осведомлены о намерении провести это мероприятие [объявить о создании Малороссии]". Он также подчеркнул, что "на данный момент целесообразность подобного шага вызывает большие сомнения". "Ведь подобные решения можно принимать только с учетом мнения самого народа. Кроме того, на сегодняшний день мы соблюдаем Минские соглашения, альтернативы которым нет", - заключил он.

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