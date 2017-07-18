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Полпред Украины: провозглашение Малороссии не повлияет на работу контактной группы

Международная панорама
18 июля, 13:28 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 18, июля. /ТАСС

Евгений Марчук уточнил, что именно этот вопрос Киев в первую очередь поднимет на предстоящем заседании контактной группы,а также обратится к ОБСЕ с просьбой дать официальную оценку по этому поводу

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КИЕВ, 18 июля. /ТАСС/. Украина будет настаивать на продолжении заседаний контактно группы по урегулированию конфликта в Донбассе, несмотря на заявление представителей провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) о создании Малороссии. Об этом во вторник заявил представитель Украины в подгруппе по безопасности контактной группы Евгений Марчук в эфире телеканала "112. Украина".

"Мы будем оценивать (заявление о Малороссии - прим. ТАСС), но будем настаивать на продолжении (переговоров в Минске - прим. ТАСС)", - подчеркнул он.

Марчук уточнил, что именно этот вопрос Киев в первую очередь поднимет на заседании контактной группы, которое запланировано на среду, а также обратится к ОБСЕ с просьбой дать официальную оценку по этому поводу. "Мы даем оценку и обращаемся к ОБСЕ, чтобы ОБСЕ сделано официальное заявление", - добавил он.

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