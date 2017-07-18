Внешнеполитическая служба ЕС вступилась за права "Свидетелей Иеговы" в РФ

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БРЮССЕЛЬ, 18 июля. /ТАСС/. Европейская служба внешних действий, которую возглавляет верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, призвала РФ предоставить "Свидетелям Иеговы" возможность пользоваться правом на свободу собраний.
Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении внешнеполитической службы ЕС.
"Свидетели Иеговы", как и все остальные религиозные группы, должны иметь возможность мирно пользоваться правом на свободу собраний без внешнего вмешательства в соответствии с Конституцией РФ, международными обязательствами России и международными стандартами прав человека", - говорится в заявлении.
В понедельник Верховный суд РФ оставил в силе решение суда от 20 апреля о признании "Свидетелей Иеговы" экстремистской организацией, ее ликвидации и запрете деятельности на территории страны. Адвокаты "Свидетелей Иеговы" объявили о намерении подать жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).