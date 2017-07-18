Генсеком ОБСЕ стал швейцарский дипломат Томас Гремингер

На предприятиях СУЭК прошла Шахтерская олимпиада–2017Новости партнеров 18 июля, 16:05
Хворостовский даст концерт в Москве в сентябреКультура 18 июля, 16:04
Мутко: переизбрание Рухледева является признанием заслуг российского спорта глухихСпорт 18 июля, 16:00
В Краснодарском крае разработали стандарты работы отелей по системе "все включено"Общество 18 июля, 16:00
Экс-директору "Гоголь-центра" продлили арестПроисшествия 18 июля, 15:58
ФК "Кубань": хотим полностью погасить долги как можно скорее, это касается и ПетрескуСпорт 18 июля, 15:52
Валерий Рухледев переизбран президентом Международного комитета спорта глухихСпорт 18 июля, 15:49
Минздрав исключил из антитабачной концепции увеличение рабочего дня для курильщиковОбщество 18 июля, 15:35
Генсеком ОБСЕ стал швейцарский дипломат Томас ГремингерМеждународная панорама 18 июля, 15:35
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВЕНА, 18 июля. /ТАСС/. Генеральным секретарем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) со вторника стал бывший постоянный представитель Швейцарии при ОБСЕ Томас Гремингер.
Об этом сообщили в штаб-квартире организации в Вене.
Как отмечается, 18 июля завершилась так называемая процедура умолчания после того, как 12 июля постоянный совет ОБСЕ согласовал единую кандидатуру, выдвинул на эту вакантную должность Гремингера и обратился к главам МИД ОБСЕ с просьбой утвердить представленного кандидата в течение пятидневной процедуры умолчания.
Назначение вступило в силу, поскольку со стороны руководителей внешнеполитических ведомств не последовало возражений до крайнего срока, в качестве которого было обозначено 18 июля.
Новым руководителем Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ стала бывший министр иностранных дел Исландии Ингибьёрг Сольрун Гисладоттир, новым представителем ОБСЕ по вопросам свободы средств массовой информации стал бывший французский госсекретарь по европейским делам и внешней торговле Арлем Дезир.
Новым Верховным комиссаром ОБСЕ по делам национальных меньшинств назначен бывший генеральный секретарь этой организации Ламберто Занньер.
Организация за полгода австрийского председательства столкнулась с немалым количеством трудностей. Постоянный совет только 1 июня после многомесячного согласования смог принять бюджет на 2017 год. С наступлением 1 июля ОБСЕ продолжила работу без действующего генерального секретаря. Полномочия Занньера истекли, а очередной административный глава не был назначен, поскольку 57 стран-участниц никак не могли прийти к консенсусу по новой кандидатуре.
Между тем без своих руководителей уже долгое время работали Управление Верховного комиссара ОБСЕ по делам национальных меньшинств, Бюро представителя ОБСЕ по свободе СМИ и БДИПЧ ОБСЕ, поскольку государства-члены также не могли достичь компромисса.
11 июля глава МИД Австрии и действующий председатель ОБСЕ Себастьян Курц по итогам неформальной министерской встречи в австрийском местечке Мауэрбах заявил, что действующее председательство по итогам согласования позиций с министрами предложило утвердить Гремингера в качестве генерального секретаря, а также договорилось о назначении новых кандидатур в три важнейших института.
Курц особо поблагодарил за значительный вклад в эту работу министра иностранных дел России Сергея Лаврова.