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Генсеком ОБСЕ стал швейцарский дипломат Томас Гремингер

Международная панорама
18 июля, 15:35 дата обновления: 18 июля, 15:47 UTC+3 ВЕНА ВЕНА 18, июля. /ТАСС

Главой бюро БДИПЧ ОБСЕ назначена исландка Ингибьёрг Сольрун Гисладоттир

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Томас Гремингер

© EPA/LUKAS LEHMANN

ВЕНА, 18 июля. /ТАСС/. Генеральным секретарем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) со вторника стал бывший постоянный представитель Швейцарии при ОБСЕ Томас Гремингер.

Об этом сообщили в штаб-квартире организации в Вене.

Как отмечается, 18 июля завершилась так называемая процедура умолчания после того, как 12 июля постоянный совет ОБСЕ согласовал единую кандидатуру, выдвинул на эту вакантную должность Гремингера и обратился к главам МИД ОБСЕ с просьбой утвердить представленного кандидата в течение пятидневной процедуры умолчания.

Назначение вступило в силу, поскольку со стороны руководителей внешнеполитических ведомств не последовало возражений до крайнего срока, в качестве которого было обозначено 18 июля.

Новым руководителем Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ стала бывший министр иностранных дел Исландии Ингибьёрг Сольрун Гисладоттир, новым представителем ОБСЕ по вопросам свободы средств массовой информации стал бывший французский госсекретарь по европейским делам и внешней торговле Арлем Дезир. 

Новым Верховным комиссаром ОБСЕ по делам национальных меньшинств назначен бывший генеральный секретарь этой организации Ламберто Занньер. 

Проблемы в ОБСЕ

Организация за полгода австрийского председательства столкнулась с немалым количеством трудностей. Постоянный совет только 1 июня после многомесячного согласования смог принять бюджет на 2017 год. С наступлением 1 июля ОБСЕ продолжила работу без действующего генерального секретаря. Полномочия Занньера истекли, а очередной административный глава не был назначен, поскольку 57 стран-участниц никак не могли прийти к консенсусу по новой кандидатуре.

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Между тем без своих руководителей уже долгое время работали Управление Верховного комиссара ОБСЕ по делам национальных меньшинств, Бюро представителя ОБСЕ по свободе СМИ и БДИПЧ ОБСЕ, поскольку государства-члены также не могли достичь компромисса.
11 июля глава МИД Австрии и действующий председатель ОБСЕ Себастьян Курц по итогам неформальной министерской встречи в австрийском местечке Мауэрбах заявил, что действующее председательство по итогам согласования позиций с министрами предложило утвердить Гремингера в качестве генерального секретаря, а также договорилось о назначении новых кандидатур в три важнейших института.

Курц особо поблагодарил за значительный вклад в эту работу министра иностранных дел России Сергея Лаврова. 

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