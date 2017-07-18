Аббас наградил Си Цзиньпина высшей наградой Палестины

ПЕКИН, 18 июля. /ТАСС/. Президент Палестины Махмуд Аббас в ходе визита в Китай в торжественной обстановке вручил высшую награду - "Орден Государства Палестина" - председателю КНР Си Цзиньпину. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из Дома народных собраний, где перед церемонией состоялись переговоры лидеров государств.

"Вы неизменно поддерживали стремление палестинского народа к свободе, уделяли внимание поддержанию мира на Ближнем Востоке. Для нас честь вручить вам высшую государственную награду Палестины. Мы желаем, чтобы китайский народ и Китай процветали. Мы ждем Вашего скорейшего визита в Палестину", - заявил Аббас.

Во время вручения награды председателю КНР было объявлено, что орден вручается Си Цзиньпину в качестве "высокой оценки его заслуг" и "личные усилия в развитии исторической дружбы Палестины и Китая, выдвинутые им мирные инициативы, а также неизменную поддержку палестинского народа в его борьбе за независимость и свободу".

Визит Махмуда Аббаса в Китай начался во вторник и продлится до 20 июля. Запланировано проведение отдельных встреч президента Палестины с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном и председателем ВСНП Чжан Дэцзяном.