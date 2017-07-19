"Надо дать Obamacare провалиться": почему Сенат США не смог отменить главную реформу Обамы

Законодательная инициатива Республиканской партии и администрации Дональда Трампа — "отмена и замена" программы здравоохранения Obamacare — лишилась поддержки в Сенате. Несколько республиканцев отказались ставить подпись под законом, который отменил бы большинство положений реформы, принятой во время президентства Барака Обамы. ТАСС объясняет, как это произошло, почему консерваторам не удалось консолидироваться и каким образом провал отразится на дальнейшем президентстве Трампа.

Пир во время чумы

Законопроект о замене Obamacare прошел голосование в Палате представителей, но "застрял" в Сенате. Лидер сенатского большинства Митч Макконнелл — один из главных сторонников отмены Obamacare — надеялся принять закон как можно скорее. Из-за спешки даже его собственные коллеги по республиканской партии признавались, что не читали документа целиком. Детали законопроекта держались в секрете, и, по словам сенатора Джона Маккейна, он "не видел ни одного американца", который ознакомился бы с текстом инициативы.

Уже в июне стало понятно, что повторить успех нижней палаты Конгресса — быстро принять закон об отмене Obamacare — республиканцам не удастся. Из-за недостатка голосов в поддержку нового законопроекта голосование по этому вопросу перенесли на июль. Одновременно в самой партии Республиканцев наметился раскол.

Публично отказались одобрить инициативу в прежнем виде не только все демократы (их в Сенате 48), но и несколько сенаторов-республиканцев. Среди них — такие видные функционеры, как Рэнд Пол и Сьюзен Коллинз. Вечером в понедельник, 17 июля, к ним присоединились сенаторы Джерри Моран и Майк Ли, тем самым окончательно похоронив надежды на одобрение документа в его нынешнем виде. Располагая 52 местами в 100-местном Сенате, республиканцы могли позволить потерять лишь два голоса.

Такое развитие событий стало неожиданностью как для Республиканской партии, так и для Белого дома. В тот момент, когда Моран и Ли объявляли о том, что не будут голосовать за отмену Obamacare, в Белом доме проходил специальный ужин для группы умеренно-консервативных республиканцев. На стол подавали несколько блюд (в том числе любимые Трампом стейки) с белым и красным вином, на десерт — ванильное мороженое. Как отмечает CNN, ужин был организован специально для того, чтобы убедить сенаторов поддержать проект "отмены и замены" Obamacare. Однако из-за демарша Морана и Ли прием в Белом доме прошел впустую. По данным источников телеканала, в Сенате все больше зреет недовольство законопроектом и, если бы дело дошло до голосования, то документ не поддержало бы еще больше республиканцев.

После провала в Сенате Макконнелл пообещал, что постарается добиться отмены программы, установив двухлетний срок — "стабильный переходный период", во время которого будет готовиться новый законопроект. В свою очередь, Трамп призвал республиканцев начать "с чистого листа" работу над проектом и добиваться поддержки демократов. "Республиканцам следует отказаться от планов отменить Obamacare сейчас и начать работать над новым планом по здравоохранению, который будет создан с чистого листа. Демократы присоединятся!», — написал президент в Twitter.

As I have always said, let ObamaCare fail and then come together and do a great healthcare plan. Stay tuned! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 18, 2017

«Как я всегда говорил: надо дать Obamacare провалиться, а затем собраться и вместе сделать отличную программу здравоохранения. Оставайтесь на связи!» — Дональд Трамп.

Разные взгляды

Демократам и республиканцам будет сложно договориться из-за разных взглядов на здравоохранение. Планы республиканцев в области здравоохранения изначально увязывались с намерениями проведения налоговой реформы и дерегуляции американской экономики. Программа, получившая название Better Care Reconciliation Act (BCRA) и известная как Trumpcare, была призвана увеличить конкуренцию на рынке здравоохранения и снизить цены на медицинские услуги, которые в США остаются рекордно высокими. По мнению американских консерваторов, реформа Обамы, обязавшая всех покупать страховку и обещавшая субсидии малоимущим, не достигла целей и лишь увеличила цены на медицинские услуги, сократив к ним доступ. Логика большинства республиканцев заключается в том, что доступ к здравоохранению является не правом каждого гражданина, а услугой, которой человек может пользоваться лишь тогда, когда способен ее себе позволить.

Иного мнения придерживаются демократы — после Obamacare общим местом стало утверждение, что каждый гражданин США должен иметь доступ к медицинским услугам, и государство должно поддерживать тех, кто не может купить страховку. Поэтому партия демократов так болезненно отреагировала на заложенное в законопроекте сокращение социальных программ и субсидий (в первую очередь — программы социальной помощи малоимущим Medicaid). По убеждению прогрессистов, Trumpcare приведет лишь к снижению налогов для богатых, потере рабочих мест и сокращению медицинского обслуживания для малообеспеченных и среднего класса. Мнение большинства американцев оказалось на стороне демократов — согласно опросу общественного мнения от NBC News и The Wall Street Journal, лишь 16% американцев поддержали бы план республиканцев.

В товарищах согласья нет

Республиканцы потратили семь месяцев на отмену Obamacare, но так и не смогли договориться между собой. В 2015 году Сенат большинством голосов принял закон об отмене Obamacare, но тогдашний президент Барак Обама наложил на него вето. Спустя два года, когда республиканцы контролируют обе палаты Конгресса и имеют своего человека в Белом доме, они даже не могут провести голосование по новому законопроекту — сказывается отсутствие консолидации в своих рядах. Politico пишет, что обусловлено это тем, что умеренное крыло партии не возражает против некоторых положений Obamacare, тогда как наиболее консервативные парламентарии не приемлют эту программу в целом.

Впрочем, ничего не мешает республиканцам из Сената, подобно их коллегам из Палаты представителей, взять паузу в этом вопросе и спустя некоторое время проголосовать за отмену Obamacare, заручившись необходимой поддержкой своих же однопартийцев.

Трамп жизненно нуждается в том, чтобы реформа здравоохранения все-таки состоялась. За несколько месяцев в Белом доме президент так и не приблизился к осуществлению целого ряда своих предвыборных обещаний — строительству стены на границе с Мексикой, налоговой реформе и т. д. Мантра "Мы должны отменить и заменить Obamacare" была одним из главных приоритетов президента, и сейчас ему как никогда нужна "история успеха". Наблюдатели отмечают, что сам глава государства при этом довольно скудно осведомлен о специфике системы здравоохранения в США. Во время президентской гонки он обещал обеспечить медицинскими страховками всех американцев, но впоследствии поддерживал законопроекты, которые, напротив, могли бы привести к сокращению числа застрахованных граждан.

Артур Громов