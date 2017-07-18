AP: радикалы разгромили более 60 магазинов в центре Афин

ТАСС, 18 июля. Более 60 магазинов разгромлены радикально настроенными анархистами на главной торговой улице греческой столицы.

Об этом, как сообщило агентство Associated Press, заявил во вторник мэр Афин Йоргос Каминис.

В понедельник вечером около 150 молодых людей, вооруженных молотками и металлическими прутьями, ворвались на популярную у туристов улицу Эрму и стали крушить витрины магазинов. Таким образом они протестовали против решения суда отклонить апелляцию 29-летней женщины, осужденной за членство в одной из анархистских организаций, которая в Греции признана террористической.

Чтобы взять ситуацию под контроль, полиция применила слезоточивый газ. Были задержаны 13 участников беспорядков. Большинство из них вышло на свободу после допроса, кроме одного, который был оставлен под стражей.

Радикалы уже заявили о намерении продолжить свои акции в ближайшее время.