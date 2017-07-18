Абэ поблагодарил бывшего премьера Мори за встречу с Путиным в Екатеринбурге

Турция может взять кредит у РФ на покупку С-400Армия и ОПК 18 июля, 17:33
Минобороны РФ планирует начать закупки МиГ-35 с 2018 годаАрмия и ОПК 18 июля, 17:31
Морской трибунал предписал РФ выплатить Нидерландам €5,4 млн по делу Arctic SunriseМеждународная панорама 18 июля, 17:19
Очередь за отдыхом: что известно о "туристической блокаде" КрымаОбщество 18 июля, 17:19
Госдеп: переговоры Шэннона и Рябкова отразили дух доброй волиМеждународная панорама 18 июля, 17:05
Фомина: футболисткам сборной России под силу пробиться в плей-офф чемпионата ЕвропыСпорт 18 июля, 17:01
Место шаманов: чем Сейдозеро привлекает туристов, мистиков и исследователейАрктика сегодня 18 июля, 17:00
Ройзман утверждает, что "муниципальный фильтр" на выборах глав регионов непроходимПолитика 18 июля, 16:59
Юдаева: период низких цен на нефть может длиться почти бесконечноЭкономика и бизнес 18 июля, 16:58
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТОКИО, 18 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ поблагодарил бывшего главу японского правительства Ёсиро Мори за его недавнюю встречу с президентом России Владимиром Путиным, которая состоялась в Екатеринбурге. Об этом во вторник сообщило агентство Kyodo.
Отмечается, что Мори во вторник встретился с Абэ и рассказал ему о содержании беседы с российским президентом. По данным агентства, Синдзо Абэ высоко оценил факт встречи и поблагодарил Ёсиро Мори.
9 июля президент РФ Владимир Путин в Екатеринбурге провел встречу с бывшим премьер-министром Японии Ёсиро Мори, в ходе которой, в частности, обсуждались вопросы российско-японских отношений.
Мори стал премьером Японии в 2000 году. На этом посту он активно выступал за развитие связей с Россией. В 2000-2001 годах он шесть раз встречался с Путиным. Последняя их встреча в те годы прошла в марте 2001 года в Иркутске и завершилась подписанием заявления Путина и Мори о продолжении переговоров по проблеме мирного договора.
Хотя Мори ушел в отставку в 2001 году, он играет активную роль в политической жизни Японии. В частности, до 2007 года он был сопредседателем российско-японского "Совета мудрецов".