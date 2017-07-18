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Абэ поблагодарил бывшего премьера Мори за встречу с Путиным в Екатеринбурге

Международная панорама
18 июля, 16:55 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 18, июля. /ТАСС

По данным агентства Kyodo, глава японского правительства высоко оценил факт встречи

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ТОКИО, 18 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ поблагодарил бывшего главу японского правительства Ёсиро Мори за его недавнюю встречу с президентом России Владимиром Путиным, которая состоялась в Екатеринбурге. Об этом во вторник сообщило агентство Kyodo.

Отмечается, что Мори во вторник встретился с Абэ и рассказал ему о содержании беседы с российским президентом. По данным агентства, Синдзо Абэ высоко оценил факт встречи и поблагодарил Ёсиро Мори.

9 июля президент РФ Владимир Путин в Екатеринбурге провел встречу с бывшим премьер-министром Японии Ёсиро Мори, в ходе которой, в частности, обсуждались вопросы российско-японских отношений.

Мори стал премьером Японии в 2000 году. На этом посту он активно выступал за развитие связей с Россией. В 2000-2001 годах он шесть раз встречался с Путиным. Последняя их встреча в те годы прошла в марте 2001 года в Иркутске и завершилась подписанием заявления Путина и Мори о продолжении переговоров по проблеме мирного договора.

Хотя Мори ушел в отставку в 2001 году, он играет активную роль в политической жизни Японии. В частности, до 2007 года он был сопредседателем российско-японского "Совета мудрецов".

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Персоны
Абэ, Синдзо Путин, Владимир Владимирович
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