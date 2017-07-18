Морской трибунал предписал РФ выплатить Нидерландам €5,4 млн по делу Arctic Sunrise

ГААГА, 18 июля. /ТАСС/. Международный арбитраж, созданный при посредничестве Постоянной палаты третейского суда (ППТС) в Гааге, обязал Россию выплатить компенсацию в размере почти €5,4 млн за инцидент с задержанием и арестом судна Greenpeace Arctic Sunrise в 2013 году. Об этом говорится в распространенном во вторник пресс-релизе инстанции.

Согласно решению арбитража, Нидерландам причитаются €1,7 млн в качестве компенсации ущерба, причиненного Arctic Sunrise, и более €3 млн в качестве компенсации материального и нематериального ущерба, причиненного 30 членам экипажа судна. Кроме того, судьи постановили выплатить €625 тыс. Нидерландам за арбитражные издержки и 13,5 тыс. евро в качестве компенсации расходов, понесенных Нидерландами в связи с выпуском банковской гарантии в пользу Российской Федерации в соответствии с приказом Международного трибунала по морскому праву об обеспечительных мерах.

Как отметили в арбитраже, решение о компенсации "было принято единогласно", а на суммы, положенные Нидерландам, "подлежат начислению проценты".

Решение по существу спора было вынесено в августе 2015 года. В нем было установлено, что "РФ нарушила свои обязательства по Конвенции ООН по морскому праву, произведя высадку на борт, исследование, досмотр, арест, задержание и захват Arctic Sunrise, судна под голландским флагом, без предварительного согласия Нидерландов, а также, произведя арест, задержание и инициирование судебного разбирательства против 30 лиц, находившихся на борту этого судна". Российская Федерация не назначала своих представителей и отказалась от участия в арбитраже.

Судно Greenpeace подошло к российской морской платформе "Приразломная" 18 сентября 2013 года. Находившиеся на его борту активисты организации попытались высадиться на платформу, но их действия были пресечены пограничниками, после чего судно на буксире доставили в порт Мурманска. Были арестованы 30 человек, находившиеся на борту судна, в том числе четверо россиян. В конце ноября 2013 года участники акции были освобождены под залог, а затем амнистированы по случаю 20-летия Конституции.

Арест с Arctic Sunrise был снят 6 июня 2014 года. Новый экипаж под руководством капитана Даниэля Ризотти получил доступ на корабль 27 июня после завершения всех бюрократических процедур. В августе 2014 года судно вернулось в Амстердам.