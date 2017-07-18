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Киев направил ЕС официальное объяснение решения о блокировке российских сайтов

Международная панорама
18 июля, 18:36 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 18, июля. /ТАСС

16 мая Украина объявила о расширении экономических санкций против российских компаний

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© EPA/OLIVIER HOSLET

КИЕВ, 18 июля. /ТАСС/. Украина отправила в Совет Европы официальное объяснение решения о блокировке российских сайтов и введении санкций против компаний из РФ.

Соответствующее письмо украинской стороны размещено на сайте Совета Европы.

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"Экономические санкции и другие ограничительные меры введены исключительно с целью защиты национальных интересов, безопасности, суверенитета и территориальной целостности Украины, противодействия террористическим атакам, а также предотвращения нарушений прав, свобод и законных интересов граждан Украины, общества и государства", - говорится в письме.

Власти Киева утверждают, что сайты "Яндекс", Mail.ru, "Вконтакте" и "Одноклассники" "используются российскими спецслужбами для информационных атак на Украину". Блокировку сайтов украинское правительство считает "адекватным ответом" на существующие угрозы. При этом в документе отмечается, что решение о блокировке "не направлено на подавление свободы слова", которую правительство Украины считает фундаментальной ценностью и осуждает ее ограничение.

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16 мая Украина объявила о расширении экономических санкций против россиян и российских компаний. В обновленный санкционный список попали российские СМИ и IT-компании, в том числе "Яндекс" и все его сервисы, Mail.ru Group и входящие в нее соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также телеканалы РБК, "ТВ Центр", ВГТРК, "НТВ Плюс" и "Звезда", разработчики антивирусного программного обеспечения "Лаборатория Касперского" и Dr.Web. Украинские провайдеры обязаны заблокировать доступы к этим ресурсам на три года.

В Европейском союзе 17 мая заявили, что ждут от Украины подробных объяснений. В ЕС тогда подчеркнули, что дадут официальную оценку решению о санкциях после получения такой детальной информации. Ряд международных организаций выступил с резким осуждением решения Киева. В частности, международная организация Human Rights Watch считает, что следует отменить этот запрет, а также принять меры по защите свободы слова и информации на Украине.

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