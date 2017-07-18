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Пентагон: США решают вопрос не о том, поставлять Киеву оружие или нет, а какое и сколько

Международная панорама
18 июля, 18:46 дата обновления: 18 июля, 18:50 UTC+3

Генерал Пол Селва уточнил, что речь идет о типах и объемах "летального оборонительного содействия украинцам, чтобы они могли защищать свой суверенитет"

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ВАШИНГТОН, 18 июля. /ТАСС/. Американская администрация решает на данном этапе политический вопрос не о том, передавать властям Украины оружие или нет, а о типах и объемах таких поставок. Об этом во вторник заявил заместитель председателя Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил (ВС) США генерал Пол Селва.

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"И позвольте мне внести ясность в [свои высказывания о] политическом вопросе. Политический вопрос заключается не в том, оказывать или нет летальное оборонительное содействие, а о видах и объемах этого летального оборонительного содействия украинцам, чтобы они могли защищать свой суверенитет", - заявил американский военачальник, выступая на слушаниях в комитете по делам ВС Сената Конгресса США.

По его словам, "эти обсуждения [в правительстве США] продолжаются". "Думаю, в предстоящие месяцы у вас будет ответ на данный вопрос", - сказал Селва, обращаясь к одному из законодателей, интересовавшихся перспективами поставок так называемого летального оружия из США на Украину.

При этом замглавы КНШ уточнил, что Пентагон отстаивает в этом межведомственном обсуждении идею передачи Киеву оружия. "Мы, к примеру, выступали за [передачу Украине] <...> противотанковых вооружений. Не танков и наступательных средств, а оборонительных", - сказал Селва. На просьбу пояснить, о ком именно он говорит, используя местоимение "мы", генерал ответил: "Европейское командование [ВС США] и Комитет начальников штабов".

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