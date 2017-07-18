Пентагон: США решают вопрос не о том, поставлять Киеву оружие или нет, а какое и сколько

Пестициды мешают медоносным пчелам пережить зимнюю спячкуСоциальная ответственность 18 июля, 19:11
Уменьшение размера китов свидетельствует об угасании популяцииСоциальная ответственность 18 июля, 18:56
CAS отклонил апелляцию Черновой на процедуру передачи решения о ее дисквалификацииСпорт 18 июля, 18:45
Киев направил ЕС официальное объяснение решения о блокировке российских сайтовМеждународная панорама 18 июля, 18:36
Американец Мэттьюс выиграл 16-й этап веломногодневки "Тур де Франс"Спорт 18 июля, 18:31
Песков: заявление о создании Малороссии подлежит анализуПолитика 18 июля, 18:29
Россиянки Буряк и Фахрутдинова стали вторыми в эстафете на ЧЕ по современному пятиборьюСпорт 18 июля, 18:26
Борец Ширазданов будет знаменосцем сборной России на открытии Сурдлимпиады-2017Спорт 18 июля, 18:25
МАКС-2019 может пройти в КубинкеАрмия и ОПК 18 июля, 18:05
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВАШИНГТОН, 18 июля. /ТАСС/. Американская администрация решает на данном этапе политический вопрос не о том, передавать властям Украины оружие или нет, а о типах и объемах таких поставок. Об этом во вторник заявил заместитель председателя Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил (ВС) США генерал Пол Селва.
"И позвольте мне внести ясность в [свои высказывания о] политическом вопросе. Политический вопрос заключается не в том, оказывать или нет летальное оборонительное содействие, а о видах и объемах этого летального оборонительного содействия украинцам, чтобы они могли защищать свой суверенитет", - заявил американский военачальник, выступая на слушаниях в комитете по делам ВС Сената Конгресса США.
По его словам, "эти обсуждения [в правительстве США] продолжаются". "Думаю, в предстоящие месяцы у вас будет ответ на данный вопрос", - сказал Селва, обращаясь к одному из законодателей, интересовавшихся перспективами поставок так называемого летального оружия из США на Украину.
При этом замглавы КНШ уточнил, что Пентагон отстаивает в этом межведомственном обсуждении идею передачи Киеву оружия. "Мы, к примеру, выступали за [передачу Украине] <...> противотанковых вооружений. Не танков и наступательных средств, а оборонительных", - сказал Селва. На просьбу пояснить, о ком именно он говорит, используя местоимение "мы", генерал ответил: "Европейское командование [ВС США] и Комитет начальников штабов".