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Глава МИД ФРГ: с Путиным можно без уловок обсуждать проблемы, вызывающие разногласия

Международная панорама
18 июля, 20:14 UTC+3 ТАСС

Зигмар Габриэль считает, что "несмотря на существующие разногласия и проблемы, необходимо попытаться понять другую точку зрения"

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Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль

© Александр Щербак/ТАСС

ТАСС, 18 июля. Президент РФ Владимир Путин отстаивает интересы России, но с ним можно "четко и без уловок" обсуждать проблемы, вызывающие разногласия. Такое мнение высказал глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль в интервью, опубликованном во вторник на сайте журнала Focus.

"Он отстаивает интересы России и имеет собственную точку зрения на конфликт [на Украине]", - сообщил германский министр иностранных дел, добавив, что с Владимиром Путиным можно также четко и без уловок обсуждать проблемы, вызывающие разногласия. "Поэтому я ценю разговоры с ним", - отметил Габриэль.

Глава МИД ФРГ также добавил, что несмотря на существующие разногласия и проблемы, необходимо попытаться понять другую точку зрения, что может и не означать ее принятие или оправдание.

Зигмар Габриэль вступил в должность 27 января 2017 года и с тех пор виделся с российским лидером три раза.

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Персоны
Габриэль, Зигмар Путин, Владимир Владимирович
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