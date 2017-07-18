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Bloomberg: США планируют ввести санкции против руководства Венесуэлы

Международная панорама
18 июля, 20:03 дата обновления: 18 июля, 20:08 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 18, июля. /ТАСС

Эти меры могут принять в связи с нарушением прав человека властями страны

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Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес

Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес

© EPA/MIGUEL GUTIERREZ

ВАШИНГТОН, 18 июля. /ТАСС/. США планируют ввести санкции против руководства Венесуэлы в связи с нарушением властями страны прав человека.

Об этом сообщило во вторник агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.

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По его данным, в черный список, в частности, может попасть министр обороны Владимир Падрино Лопес, другие представители высшего руководства республики, а также заместитель председателя Единой социалистической партии Венесуэлы Дьосдадо Кабельо. Минфин США может объявить о введении ограничительных мер уже во вторник. В Белом доме рассматриваются также и другие шаги в отношении венесуэльских властей. В частности, Вашингтон может ввести запрет на импорт сырой нефти из Венесуэлы, которая является третьим по объемам поставщиком сырой нефти в США.

Включение в черные списки означает, что эти люди теперь будут отрезаны от финансовой системы Соединенных Штатов и любые их активы на территории, находящейся под юрисдикцией США, будут заморожены. В Белом доме отказались прокомментировать эту информацию.

В понедельник Трамп заявил, что, если венесуэльские власти созовут Конституционную ассамблею, то "Соединенные Штаты примут решительные и оперативные экономические меры". О каких именно действиях идет речь, президент не пояснил.

Решение венесуэльского лидера Николаса Мадуро о созыве ассамблеи  привело к обострению обстановки в стране. С начала апреля в Венесуэле идут самые крупные за последние годы акции протеста против исполнительной власти. Поводом для них послужили решения Верховного суда, расширяющие полномочия президента и ограничивающие функции парламента. За время противостояния погибли более 90 человек, пострадали около 1,5 тыс., несколько тысяч арестованы.

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