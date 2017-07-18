Bloomberg: США планируют ввести санкции против руководства Венесуэлы

Битва чемпионов: "Динамо" вырвало ничью в матче со "Спартаком" в стартовом туре РФПЛСпорт 18 июля, 23:14
Прыгунья в длину Клишина стала второй на турнире в швейцарском БеллинцонеСпорт 18 июля, 22:55
Сурдлимпийские игры открылись в турецком СамсунеСпорт 18 июля, 22:53
Гилерме: "Локомотив" должен быть готов к любому сопернику в Лиге ЕвропыСпорт 18 июля, 22:51
Шунин: волнение сказалось на игре "Динамо" в матче чемпионата России со "Спартаком"Спорт 18 июля, 22:33
В Госдепе назвали улучшение отношений США и РФ приоритетом в диалоге Рябкова и ШэннонаМеждународная панорама 18 июля, 22:30
В МВД подтвердили информацию об обысках в банке "Югра" в ПетербургеПроисшествия 18 июля, 22:26
CNN: зятя Трампа могут лишить допуска к секретной информацииМеждународная панорама 18 июля, 22:24
Футболист Глушаков считает, что "Спартак" не выполнил установку тренера в игре с "Динамо"Спорт 18 июля, 22:24
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВАШИНГТОН, 18 июля. /ТАСС/. США планируют ввести санкции против руководства Венесуэлы в связи с нарушением властями страны прав человека.
Об этом сообщило во вторник агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.
По его данным, в черный список, в частности, может попасть министр обороны Владимир Падрино Лопес, другие представители высшего руководства республики, а также заместитель председателя Единой социалистической партии Венесуэлы Дьосдадо Кабельо. Минфин США может объявить о введении ограничительных мер уже во вторник. В Белом доме рассматриваются также и другие шаги в отношении венесуэльских властей. В частности, Вашингтон может ввести запрет на импорт сырой нефти из Венесуэлы, которая является третьим по объемам поставщиком сырой нефти в США.
Включение в черные списки означает, что эти люди теперь будут отрезаны от финансовой системы Соединенных Штатов и любые их активы на территории, находящейся под юрисдикцией США, будут заморожены. В Белом доме отказались прокомментировать эту информацию.
В понедельник Трамп заявил, что, если венесуэльские власти созовут Конституционную ассамблею, то "Соединенные Штаты примут решительные и оперативные экономические меры". О каких именно действиях идет речь, президент не пояснил.
Решение венесуэльского лидера Николаса Мадуро о созыве ассамблеи привело к обострению обстановки в стране. С начала апреля в Венесуэле идут самые крупные за последние годы акции протеста против исполнительной власти. Поводом для них послужили решения Верховного суда, расширяющие полномочия президента и ограничивающие функции парламента. За время противостояния погибли более 90 человек, пострадали около 1,5 тыс., несколько тысяч арестованы.