Bloomberg: США планируют ввести санкции против руководства Венесуэлы

ВАШИНГТОН, 18 июля. /ТАСС/. США планируют ввести санкции против руководства Венесуэлы в связи с нарушением властями страны прав человека.

Об этом сообщило во вторник агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.

По его данным, в черный список, в частности, может попасть министр обороны Владимир Падрино Лопес, другие представители высшего руководства республики, а также заместитель председателя Единой социалистической партии Венесуэлы Дьосдадо Кабельо. Минфин США может объявить о введении ограничительных мер уже во вторник. В Белом доме рассматриваются также и другие шаги в отношении венесуэльских властей. В частности, Вашингтон может ввести запрет на импорт сырой нефти из Венесуэлы, которая является третьим по объемам поставщиком сырой нефти в США.

Включение в черные списки означает, что эти люди теперь будут отрезаны от финансовой системы Соединенных Штатов и любые их активы на территории, находящейся под юрисдикцией США, будут заморожены. В Белом доме отказались прокомментировать эту информацию.

В понедельник Трамп заявил, что, если венесуэльские власти созовут Конституционную ассамблею, то "Соединенные Штаты примут решительные и оперативные экономические меры". О каких именно действиях идет речь, президент не пояснил.

Решение венесуэльского лидера Николаса Мадуро о созыве ассамблеи привело к обострению обстановки в стране. С начала апреля в Венесуэле идут самые крупные за последние годы акции протеста против исполнительной власти. Поводом для них послужили решения Верховного суда, расширяющие полномочия президента и ограничивающие функции парламента. За время противостояния погибли более 90 человек, пострадали около 1,5 тыс., несколько тысяч арестованы.