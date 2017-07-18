ОБСЕ призывает избегать угрожающих "Минску" действий в связи с инициативой о Малороссии

ТАСС, 18 июля. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) предостерегает от действий, которые ставят под угрозу выполнение минских договоренностей.

"Обеспокоены событиями на Украине - "декларация" о "Малороссии"; Необходимо избегать действий, ставящих под угрозу реализацию минских соглашений", - написал в Twitter глава МИД Австрии, действующий председатель ОБСЕ Себастьян Курц.

Concerned about developments in #Ukraine – “declaration” on “Malorossiya”; must avoid acts jeopardizing implementation of Minsk agreements — Sebastian Kurz (@sebastiankurz) 18 July 2017

18 июля на собрании общественности в Донецке объявили о проекте создания с участием ряда украинских регионов нового государства - Малороссии, как правопреемника Украины. На собрании путем голосования были приняты два документа - политическая декларация и конституционный акт. По словам инициаторов проекта, идея призвана "остановить гражданскую войну и избежать новых жертв".

Вместе с тем, в соседней провозглашенной Луганской народной республике заявили, что не принимают участие в этом проекте. Комментируя эту инициативу полпред РФ в контактной группе Борис Грызлов указал, что она "не вписывается в минский процесс", а также "никаких правоустанавливающих последствий данное заявление не имеет". В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что эти заявления являются личной инициативой главы провозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко, в то время как РФ "остается привержена минским договоренностям".