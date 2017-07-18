Сенат Конгресса утвердил Патрика Шанахана первым заместителем главы Пентагона

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ВАШИНГТОН, 18 июля. /ТАСС/. Сенат Конгресса США утвердил во вторник Патрика Шанахана первым заместителем министра обороны США. За него проголосовало подавляющее большинство сенаторов - 92 человека. Кандидатуру 54-летнего Шанахана на вторую по важности должность в Пентагоне в марте выдвинул американский президент Дональд Трамп.
В июне на слушаниях в Конгрессе, посвященных рассмотрению его кандидатуры, Шанахан утверждал, что Россия конфронтационно настроена по отношению к США на текущем этапе двусторонних отношений. Он также заявил, что поддерживает идею поставки Вашингтоном Киеву так называемых летальных оборонительных вооружений.
Шанахан до настоящего времени работал старшим вице- президентом в корпорации Boeing.