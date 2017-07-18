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Опрос: американцы скептически оценивают деятельность Трампа и боятся терроризма

Международная панорама
18 июля, 23:04 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 18, июля. /ТАСС

К работе американского лидера негативно относятся 55% респондентов, а 68% считают реалистичным крупный теракт на территории страны

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НЬЮ-ЙОРК, 18 июля. /ТАСС/. Более половины американцев в целом негативно оценивают деятельность Дональда Трампа на посту президента и опасаются террористов, финансового кризиса, ядерного удара и кибератак. Об этом свидетельствуют опубликованные во вторник итоги опроса, проведенного информационным агентством Bloomberg.

Деятельность Трампа на посту президента в целом позитивно оценивают 41% участников опроса, в том числе 21% - очень позитивно, 20% - в целом позитивно, а противоположную точку зрения высказали 55%, причем 40% из них настроены очень негативно. При этом 4% респондентов не высказали определенного мнения на этот счет.

На вопрос о том, считают ли они, что США придерживаются верного курса, 32% опрошенных ответили утвердительно, 61% - отрицательно, а 8% не высказали определенной точки зрения.

Терроризм и кибератаки

В перечне угроз, которые участники опроса считают наиболее реальными в ближайшие годы, на первом месте стоит терроризм. 68% считают реалистичным крупный теракт на территории США, в то время как 29% считают такое событие маловероятным.

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63% против 34% считают возможным новый финансовый кризис, подобный тому, что обрушился на США в 2008 году. 55% против 43% считают реалистичной угрозу ядерного удара со стороны КНДР. 53% опасаются кибератак со стороны России, в то время как 43% считают такую угрозу нереалистичной, 4% не высказали определенного мнения.

Более половины опрошенных уверены в том, что в ближайшие четыре года у США ухудшатся отношения с Мексикой, Германией и Кубой (соответственно 73%, 55% и 62%), а 51% ожидают улучшения отношений с Великобританией.

На вопрос о том, как бы они голосовали на президентских выборах, если бы они состоялись сейчас, 32% заявили, что поддержали бы Дональда Трампа, 35% отдали бы голоса за Хиллари Клинтон, 20% - за какого-то другого кандидата, 8% не стали бы участвовать в голосовании, 5% отказались отвечать на вопрос.

Погрешность результатов опроса, проведенного по телефону в период с 8 по 12 июля составляет 3,1%. Всего в нем приняли участие около 1 тыс. американцев.

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