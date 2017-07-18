AFP: Интерпол удалил из списка разыскиваемых лиц экс-банкира Аблязова

ПАРИЖ, 18 июля. /ТАСС/. Интерпол исключил бывшего председателя совета директоров казахстанского БТА Банка Мухтара Аблязова из списка лиц, находящихся в международном розыске. Об этом сообщает Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на информированный источник.

В отношении Аблязова отменено так называемое красное уведомление.

Специализированный межрайонный суд Алма-Аты по уголовным делам 7 июня заочно приговорил Аблязова к 20 годам лишения свободы.

В отношении Аблязова возбуждены уголовные дела в России, Казахстане и на Украине. Он обвиняется в ряде правонарушений, в том числе в мошенничестве, подделке документов, злоупотреблении полномочиями.

Сумма ущерба, нанесенного Аблязовым, оценивается в несколько миллиардов долларов. Дело против него возбудили в 2009 году, после чего банкир бежал из Казахстана, он был объявлен в международный розыск по линии Интерпола.

В июле 2013 года Аблязов был арестован на территории Франции, его экстрадиции одновременно добивались Россия и Украина. В результате приоритет был отдан российскому запросу. После этого защита Аблязова направила ходатайство в Государственный совет Франции, который отменил экстрадицию бывшего банкира.