Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.07:
$ 59.37
€ 68.4
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

AFP: Интерпол удалил из списка разыскиваемых лиц экс-банкира Аблязова

Международная панорама
18 июля, 23:04 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 18, июля. /ТАСС

В отношении экс-председателя совета директоров казахстанского БТА Банка отменено так называемое красное уведомление

Поделиться
Материал из 1 страницы

ПАРИЖ, 18 июля. /ТАСС/. Интерпол исключил бывшего председателя совета директоров казахстанского БТА Банка Мухтара Аблязова из списка лиц, находящихся в международном розыске. Об этом сообщает Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на информированный источник.

В отношении Аблязова отменено так называемое красное уведомление.

Специализированный межрайонный суд Алма-Аты по уголовным делам 7 июня заочно приговорил Аблязова к 20 годам лишения свободы.

В отношении Аблязова возбуждены уголовные дела в России, Казахстане и на Украине. Он обвиняется в ряде правонарушений, в том числе в мошенничестве, подделке документов, злоупотреблении полномочиями.

Сумма ущерба, нанесенного Аблязовым, оценивается в несколько миллиардов долларов. Дело против него возбудили в 2009 году, после чего банкир бежал из Казахстана, он был объявлен в международный розыск по линии Интерпола.

В июле 2013 года Аблязов был арестован на территории Франции, его экстрадиции одновременно добивались Россия и Украина. В результате приоритет был отдан российскому запросу. После этого защита Аблязова направила ходатайство в Государственный совет Франции, который отменил экстрадицию бывшего банкира.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия Казахстан
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Воздушные акробаты МАКС-2017
Виндзоры: 100 лет перемен
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Фото
15
Политический кризис в Венесуэле: причины и реакция
7
Макрон и Нетаньяху почтили память евреев, погибших после парижской облавы 1942 года
23
Daft Punk для Макрона и Трампа: как прошли торжества на Елисейских полях
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Администратор "группы смерти" Филипп Лис получил три года колонии
2
Путин на авиасалоне МАКС угостил правительство мороженым
3
Роспотребнадзор проверит спиннеры на безопасность для здоровья детей
4
Международный арбитраж обязал РФ выплатить Нидерландам €5,4 млн по делу Arctic Sunrise
5
"Известия": глава ЛНР допустил возвращение республики в состав Украины
6
Английский "Халл" одержал первую победу под руководством Слуцкого
7
В Донецке провозгласили государство Малороссия
Темы дня
Реклама