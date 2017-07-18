Госдеп выразил обеспокоенность в связи с инициативой о Малороссии

ВАШИНГТОН, 18 июля. /ТАСС/. Госдепартамент США выразил во вторник обеспокоенность в связи с заявлением о создании Малороссии. С такой позицией выступила на регулярном брифинге для журналистов начальник пресс-службы внешнеполитического ведомства Хезер Науэрт.

"Так называемые сепаратисты хотят создать новое государство, которое будет вместо Украины. Это безусловно вызывает нашу обеспокоенность", - отметила она.

При этом Науэрт подчеркнула, что "ограничится лишь этими" словами и "не будет удостаивать" заявление о создании Малороссии ответом.

18 июля на собрании общественности в Донецке было заявлено о проекте создания с участием ряда украинских регионов нового государства - Малороссии, как правопреемника Украины. На собрании путем голосования были приняты два документа - политическая декларация и конституционный акт. По словам инициаторов проекта, идея призвана "остановить гражданскую войну и избежать новых жертв".

Вместе с тем, в соседней провозглашенной Луганской народной республике заявили, что не принимают участие в этом проекте. Комментируя эту инициативу полпред РФ в контактной группе Борис Грызлов указал, что она "не вписывается в минский процесс", а также "никаких правоустанавливающих последствий данное заявление не имеет". В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что эти заявления являются личной инициативой главы провозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко, в то время как РФ "остается привержена минским договоренностям".