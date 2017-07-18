Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.07:
$ 59.37
€ 68.4
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Госдеп выразил обеспокоенность в связи с инициативой о Малороссии

Международная панорама
18 июля, 23:26 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 18, июля. /ТАСС

Руководитель пресс-службы ведомства Хезер Науэрт также сообщила, что "не будет удостаивать" заявление о создании Малороссии ответом

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 18 июля. /ТАСС/. Госдепартамент США выразил во вторник обеспокоенность в связи с заявлением о создании Малороссии. С такой позицией выступила на регулярном брифинге для журналистов начальник пресс-службы внешнеполитического ведомства Хезер Науэрт.

"Так называемые сепаратисты хотят создать новое государство, которое будет вместо Украины. Это безусловно вызывает нашу обеспокоенность", - отметила она.

При этом Науэрт подчеркнула, что "ограничится лишь этими" словами и "не будет удостаивать" заявление о создании Малороссии ответом.

18 июля на собрании общественности в Донецке было заявлено о проекте создания с участием ряда украинских регионов нового государства - Малороссии, как правопреемника Украины. На собрании путем голосования были приняты два документа - политическая декларация и конституционный акт. По словам инициаторов проекта, идея призвана "остановить гражданскую войну и избежать новых жертв".

Вместе с тем, в соседней провозглашенной Луганской народной республике заявили, что не принимают участие в этом проекте. Комментируя эту инициативу полпред РФ в контактной группе Борис Грызлов указал, что она "не вписывается в минский процесс", а также "никаких правоустанавливающих последствий данное заявление не имеет". В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что эти заявления являются личной инициативой главы провозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко, в то время как РФ "остается привержена минским договоренностям".

Смотрите также

ОБСЕ призывает избегать угрожающих "Минску" действий в связи с инициативой о Малороссии

Полпред Украины: провозглашение Малороссии не повлияет на работу контактной группы

Эксперт: проект создания Малороссии не имеет отношения к реальной политике

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис на Украине
Страны
США Украина
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Воздушные акробаты МАКС-2017
Виндзоры: 100 лет перемен
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Фото
15
Политический кризис в Венесуэле: причины и реакция
7
Макрон и Нетаньяху почтили память евреев, погибших после парижской облавы 1942 года
23
Daft Punk для Макрона и Трампа: как прошли торжества на Елисейских полях
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Администратор "группы смерти" Филипп Лис получил три года колонии
2
Путин на авиасалоне МАКС угостил правительство мороженым
3
Роспотребнадзор проверит спиннеры на безопасность для здоровья детей
4
Международный арбитраж обязал РФ выплатить Нидерландам €5,4 млн по делу Arctic Sunrise
5
"Известия": глава ЛНР допустил возвращение республики в состав Украины
6
Английский "Халл" одержал первую победу под руководством Слуцкого
7
В Донецке провозгласили государство Малороссия
Темы дня
Реклама