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Экс-постпред США при ООН Пауэр согласилась выступить на слушаниях в Конгрессе по РФ

Международная панорама
18 июля, 23:35 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 18, июля. /ТАСС

Слушания будут касаться в том числе проверки обоснованности обвинений в адрес предыдущей администрации США в противоправном разглашении данных об американских гражданах

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НЬЮ-ЙОРК, 18 июля. /ТАСС/. Бывший постпред США при ООН Саманта Пауэр согласилась выступить в Конгрессе в связи с расследованием утверждений о вмешательстве РФ в американские выборы. Об этом сообщил во вторник телеканалу Fox News ее представитель Дэвид Прессмен.

"[Бывший] постпред Пауэр решительно поддерживает любые усилия обеих партий, прилагаемые для расследования вмешательства России в наши избирательные процессы, и хочет взаимодействовать с ведущими разбирательство комитетами Палаты представителей и Сената", - заявил Прессмен.

Предполагаемую дату слушаний канал не указывает. Отмечается лишь, что они состоятся не на этой неделе. Как отмечает Fox News, слушания будут касаться в том числе проверки обоснованности обвинений в адрес предыдущей администрации США в противоправном разглашении данных об американских гражданах, которых нецеленаправленно прослушивало ФБР.

Пауэр занимала должность постпреда США при ООН в 2013-2017 годах при администрации экс-президента Барака Обамы. Ранее сообщалось, что бывший помощник Обамы по национальной безопасности Сюзан Райс также согласилась выступить в спецкомитете по разведке нижней палаты Конгресса.

22 марта занимавший в то время пост председателя комитета по разведке Палаты представителей Конгресса Дэвин Нуньес заявил журналистам, что ФБР прослушивало телефоны сотрудников предвыборного штаба президента США Дональда Трампа. Делалось это, по его словам, не целенаправленно, а в рамках закона о прослушиваниях в интересах внешней разведки. Данные о переговорах сотрудников штаба Трампа якобы были собраны в связи с другим расследованием, не относящимся к президенту.

Имена американских граждан, информация о которых была случайно собрана в результате прослушки, санкционированной в отношении другого лица, предавать огласке в США запрещено. Но имена лиц из окружения Трампа стали широко известны среди представителей разведсообщества США. Это привело к ряду утечек в СМИ. Республиканцы в Конгрессе обвиняют Райс в том, что именно она, будучи помощником Обамы, потребовала раскрыть имена сотрудников штаба Трампа.

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