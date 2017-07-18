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Белый дом не исключил возможности введения запрета на импорт нефти из Венесуэлы

Международная панорама
18 июля, 23:47 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 18, июля. /ТАСС

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщило, что США могут уже во вторник объявить о введении новых рестрикций против руководства Венесуэлы

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ВАШИНГТОН, 18 июля. /ТАСС/. Соединенные Штаты могут запретить импорт нефти из Венесуэлы в качестве новых санкций в отношении Каракаса за нарушение властями этой страны прав человека. Такую возможность не исключил во вторник высокопоставленный представитель Белого дома в ходе брифинга для журналистов, проводившегося в формате телеконференции.

"Мы рассматриваем все варианты", - сказал он, отвечая на вопрос журналиста, могут ли новые ограничительные меры Вашингтона в отношении Каракаса подразумевать запрет на импорт нефтепродуктов. Вместе с тем он несколько раз отказался подтвердить, что США намерены в ближайшее время ввести санкции в отношении Венесуэлы, пояснив, что эти решения правительство не анонсирует.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщило, что США могут уже во вторник объявить о введении новых рестрикций против руководства Венесуэлы. В черный список, в частности, может попасть министр обороны Владимир Падрино Лопес, другие представители высшего руководства республики, а также заместитель председателя Единой социалистической партии Венесуэлы Дьосдадо Кабельо.

В понедельник Трамп заявил, что, если венесуэльские власти созовут Конституционную ассамблею (КА), то "Соединенные Штаты предпримут решительные и оперативные экономические меры". О каких именно действиях шла речь, президент не пояснил.

Решение венесуэльского лидера Николаса Мадуро о созыве КА привело к обострению обстановки в стране. С начала апреля в Венесуэле идут самые крупные за последние годы акции протеста против исполнительной власти. Поводом для них послужили решения Верховного суда, расширяющие полномочия президента и ограничивающие функции парламента. За это время погибли более 90 человек, пострадали около 1,5 тыс., несколько тысяч оказались под стражей.

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Персоны
Трамп, Дональд Мадуро, Николас
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