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В Палате представителей США считают, что новые санкции против РФ вряд ли примут до августа

Международная панорама
19 июля, 0:21 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 19, июля. /ТАСС

Старший демократ в комитете по иностранным делам Палаты представителей Элиот Энгел отметил, что республиканцы, а не демократы виноваты в откладывании принятия новых антироссийских санкций

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ВАШИНГТОН, 19 июля. /ТАСС/. Законопроект, подразумевающий введение новых антироссийских санкций, с малой вероятностью будет принят Палатой представителей Конгресса США до августовских парламентских каникул. С такой оценкой выступил во вторник в интервью газете The Hill старший демократ в комитете по иностранным делам Палаты представителей Элиот Энгел (от штата Нью-Йорк).

"Я надеюсь на это, однако время идет, при этом все стоит на месте. Вероятность [принятия документа до августа] все меньше и меньше. Но это не наша (демократов - прим. ТАСС) вина, это вина республиканцев", - утверждал законодатель, который выступает за скорейшее принятие этой законодательной инициативы и на минувшей неделе вместе с лидером демократического меньшинства Нэнси Пелоси представил новый вариант документа.

Он скептически отнесся к включению в него новых рестрикций против КНДР, что предложил ранее лидер республиканского большинства в Палате представителей Кевин Маккарти (от штата Калифорния). "Не вижу никакого смысла во включении северокорейских санкций в документ. Мы ведь даже никак не можем принять законопроект о санкциях против Ирана и России", - сказал Энгел.

Речь идет о законопроекте об усилении давления на Иран, в который включена поправка о значительном усилении и расширении санкционного режима в отношении России. В середине июля его принял Сенат, однако на сегодняшний день, как сообщило ранее агентство Bloomberg, обсуждение документа зашло в тупик в связи с процедурными проблемами, причиной которых стали демократы.

Законопроект, в частности, предусматривает закрепление на законодательном уровне санкций, введенных в прошлые годы на основании исполнительных указов президента США Барака Обамы в связи с ситуацией на юго-востоке Украины и воссоединением Крыма с Россией. Предложенная поправка также коснется ограничений, которые Обама применил в конце 2016 года в отношении граждан РФ, подозреваемых Вашингтоном в кибератаках на американские политические институты. Если законопроект в итоге будет принят Палатой представителей и подписан президентом, конкретно эти санкции можно будет отменить только посредством принятия другого закона, администрация США по своей воле это сделать не сможет.

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