В Палате представителей США считают, что новые санкции против РФ вряд ли примут до августа

Зобнин: фанаты "Динамо" спровоцировали конфликт и залезли в ложу стадиона в ХимкахСпорт 19 июля, 1:11
МИД РФ: в Литве занимаются подгонкой истории под выдуманную мифологию о "лесных братьях"Политика 19 июля, 1:10
Белый дом сообщил, что Трамп и Путин провели вторую встречу на полях G20Международная панорама 19 июля, 1:04
Синхронистки Колесниченко и Пацкевич вышли в финал ЧМ в произвольной программе дуэтовСпорт 19 июля, 0:33
Фернандо: матч за Суперкубок сказался на состоянии "Спартака" во встрече с "Динамо"Спорт 19 июля, 0:28
СМИ: адвокат Весельницкая готова дать показания в Cенате по встрече с сыном ТрампаМеждународная панорама 19 июля, 0:24
Белый дом: Трамп назначит экс-губернатора Юты Джона Хантсмана послом в РФМеждународная панорама 19 июля, 0:13
Госдеп выразил обеспокоенность в связи с инициативой о МалороссииМеждународная панорама 18 июля, 23:26
Битва чемпионов: "Динамо" вырвало ничью в матче со "Спартаком" в стартовом туре РФПЛСпорт 18 июля, 23:14
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВАШИНГТОН, 19 июля. /ТАСС/. Законопроект, подразумевающий введение новых антироссийских санкций, с малой вероятностью будет принят Палатой представителей Конгресса США до августовских парламентских каникул. С такой оценкой выступил во вторник в интервью газете The Hill старший демократ в комитете по иностранным делам Палаты представителей Элиот Энгел (от штата Нью-Йорк).
"Я надеюсь на это, однако время идет, при этом все стоит на месте. Вероятность [принятия документа до августа] все меньше и меньше. Но это не наша (демократов - прим. ТАСС) вина, это вина республиканцев", - утверждал законодатель, который выступает за скорейшее принятие этой законодательной инициативы и на минувшей неделе вместе с лидером демократического меньшинства Нэнси Пелоси представил новый вариант документа.
Он скептически отнесся к включению в него новых рестрикций против КНДР, что предложил ранее лидер республиканского большинства в Палате представителей Кевин Маккарти (от штата Калифорния). "Не вижу никакого смысла во включении северокорейских санкций в документ. Мы ведь даже никак не можем принять законопроект о санкциях против Ирана и России", - сказал Энгел.
Речь идет о законопроекте об усилении давления на Иран, в который включена поправка о значительном усилении и расширении санкционного режима в отношении России. В середине июля его принял Сенат, однако на сегодняшний день, как сообщило ранее агентство Bloomberg, обсуждение документа зашло в тупик в связи с процедурными проблемами, причиной которых стали демократы.
Законопроект, в частности, предусматривает закрепление на законодательном уровне санкций, введенных в прошлые годы на основании исполнительных указов президента США Барака Обамы в связи с ситуацией на юго-востоке Украины и воссоединением Крыма с Россией. Предложенная поправка также коснется ограничений, которые Обама применил в конце 2016 года в отношении граждан РФ, подозреваемых Вашингтоном в кибератаках на американские политические институты. Если законопроект в итоге будет принят Палатой представителей и подписан президентом, конкретно эти санкции можно будет отменить только посредством принятия другого закона, администрация США по своей воле это сделать не сможет.