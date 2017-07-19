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Мадуро объявил о созыве Совета безопасности Венесуэлы на фоне заявлений США о санкциях

Международная панорама
19 июля, 0:24 UTC+3 ТАСС

В понедельник американский президент Дональд Трамп заявил, что если венесуэльские власти созовут Конституционную ассамблею, то США "примут решительные и оперативные экономические меры"

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ТАСС, 19 июля. Совет безопасности Венесуэлы соберется в ближайшее время на заседание, чтобы разработать ответные меры на угрозы введения санкций со стороны США. Об этом президент республики Николас Мадуро объявил во вторник в своем Twitter.

"Я принял решение привести в действие Совет безопасности в соответствии с 323-й статьей конституции, чтобы всеобъемлюще ответить на угрозу империи (США - прим. ТАСС)", - написал он.

В понедельник американский президент Дональд Трамп заявил, что если венесуэльские власти созовут Конституционную ассамблею (КА), то США "примут решительные и оперативные экономические меры". О каких именно действиях идет речь, Трамп не пояснил.

Решение Мадуро о созыве КА привело к обострению обстановки в стране. С начала апреля в Венесуэле идут самые крупные за последние годы акции протеста против исполнительной власти. Поводом для них послужили решения Верховного суда, расширяющие полномочия президента и ограничивающие функции парламента. За это время погибли более 90 человек, пострадали около полутора тысяч, несколько тысяч оказались под стражей.

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