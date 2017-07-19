Мадуро объявил о созыве Совета безопасности Венесуэлы на фоне заявлений США о санкциях

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ТАСС, 19 июля. Совет безопасности Венесуэлы соберется в ближайшее время на заседание, чтобы разработать ответные меры на угрозы введения санкций со стороны США. Об этом президент республики Николас Мадуро объявил во вторник в своем Twitter.
"Я принял решение привести в действие Совет безопасности в соответствии с 323-й статьей конституции, чтобы всеобъемлюще ответить на угрозу империи (США - прим. ТАСС)", - написал он.
В понедельник американский президент Дональд Трамп заявил, что если венесуэльские власти созовут Конституционную ассамблею (КА), то США "примут решительные и оперативные экономические меры". О каких именно действиях идет речь, Трамп не пояснил.
Решение Мадуро о созыве КА привело к обострению обстановки в стране. С начала апреля в Венесуэле идут самые крупные за последние годы акции протеста против исполнительной власти. Поводом для них послужили решения Верховного суда, расширяющие полномочия президента и ограничивающие функции парламента. За это время погибли более 90 человек, пострадали около полутора тысяч, несколько тысяч оказались под стражей.
He decicidido activar el ConsejodeDefensadelaNación de acuerdo al 323 de la Constitución,para responder integralmente la amenaza Imperial...— Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) 18 июля 2017 г.