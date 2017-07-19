Представители дипведомств США, Японии и Южной Кореи обсудят в Вашингтоне КНДР

ВАШИНГТОН, 19 июля. /ТАСС/. Старший политический советник госсекретаря США и начальник отдела политического планирования Госдепартамента Брайан Хук проведет в Вашингтоне в среду переговоры с заместителем министра иностранных дел Японии Сатоши Сузуки и начальником отдела политического планирования МИД Республики Кореи Ма Сан Юном. Об этом сообщила во вторник пресс-служба американского внешнеполитического ведомства.

"Трое [представителей дипведомств] планируют осуществить обмен мнениями и скоординировать политику по широкому спектру вопросов, включая усугубляющуюся ситуацию в Северной Корее", - говорится в заявлении. В нем также отмечается, что Хук проведет с Сузуки и Ма Сан Юном отдельные двусторонние встречи, пока те находятся в Вашингтоне.

Детальной повестки переговоров Госдепартамент не приводит.