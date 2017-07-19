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Мадуро: парламент Венесуэлы отказался участвовать в заседании Совбеза республики

Международная панорама
19 июля, 4:09 UTC+3 ТАСС

По словам президента страны, в канцелярии председателя парламента "по-детски, как и всегда действует оппозиция" отказались принять приглашение, которое им направил генсек Совета Паскуалино Анджолильо

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро

Президент Венесуэлы Николас Мадуро

© EPA/MIRAFLORES PRESS

ТАСС, 19 июля. Национальная ассамблея Венесуэлы, контролируемая оппозицией, отказалась направить своего представителя на заседание Совета безопасности республики. Об этом глава государства Николас Мадуро сообщил во вторник перед началом встречи. Его выступление транслировалось в эфире телеканала Venezuela de Televisión.

По словам президента республики, генеральный секретарь Совета генерал Паскуалино Анджолильо направил письмо с приглашением в канцелярию председателя парламента Хулио Борхеса, однако там "по-детски, как и всегда действует оппозиция, отказались его принять".

Президент Венесуэлы также осудил заявления администрации США, верховного представителя по иностранным делам и политике безопасности ЕС Федерики Могерини, президента Колумбии Хуана Мануэля Сантоса и глав других государств, которые призвали венесуэльские власти отказаться от созыва Конституционной ассамблеи (КА). "Никто не может отдавать приказы Венесуэле. Венесуэла сегодня не подчиняется ни одному иностранному правительству, и не будет никогда больше", - подчеркнул Мадуро.

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Политический кризис в Венесуэле: причины и реакция

Венесуэльский лидер созвал Совет безопасности в связи с угрозами введения санкций со стороны США. В понедельник президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что, если власти Венесуэлы созовут КА, то "Соединенные Штаты предпримут решительные и оперативные экономические меры". О каких именно действиях шла речь, он не пояснил.

Решение Мадуро о созыве КА, которая может реформировать систему государственного управления и изменять основной закон Венесуэлы, привело к обострению обстановки в стране. С начала апреля в республике идут самые крупные за последние годы акции протеста против исполнительной власти. Поводом для них послужили решения Верховного суда, расширяющие полномочия президента и ограничивающие функции парламента. За это время погибли более 90 человек, пострадали около 1,5 тысячи, несколько тысяч оказались под стражей.

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