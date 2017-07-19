Мадуро: парламент Венесуэлы отказался участвовать в заседании Совбеза республики

Мадуро: парламент Венесуэлы отказался участвовать в заседании Совбеза республикиМеждународная панорама 19 июля, 4:09
"Известия": Минпромторг разработает регламент техосмотра для электромобилейЭкономика и бизнес 19 июля, 4:03
Мадонна через суд потребовала снять с аукциона ее личные письма и фотографииОбщество 19 июля, 2:39
Конте подписал новый двухлетний контракт с английским футбольным клубом "Челси"Спорт 19 июля, 2:29
Госдеп: Рябков и Шэннон нашли варианты развязок в отношениях РФ и СШАМеждународная панорама 19 июля, 2:11
Зобнин: фанаты "Динамо" спровоцировали конфликт и залезли в ложу стадиона в ХимкахСпорт 19 июля, 1:11
МИД РФ: в Литве занимаются подгонкой истории под выдуманную мифологию о "лесных братьях"Политика 19 июля, 1:10
Белый дом: Трамп и Путин провели вторую встречу на полях G20Международная панорама 19 июля, 1:04
Синхронистки Колесниченко и Пацкевич вышли в финал ЧМ в произвольной программе дуэтовСпорт 19 июля, 0:33
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 19 июля. Национальная ассамблея Венесуэлы, контролируемая оппозицией, отказалась направить своего представителя на заседание Совета безопасности республики. Об этом глава государства Николас Мадуро сообщил во вторник перед началом встречи. Его выступление транслировалось в эфире телеканала Venezuela de Televisión.
По словам президента республики, генеральный секретарь Совета генерал Паскуалино Анджолильо направил письмо с приглашением в канцелярию председателя парламента Хулио Борхеса, однако там "по-детски, как и всегда действует оппозиция, отказались его принять".
Президент Венесуэлы также осудил заявления администрации США, верховного представителя по иностранным делам и политике безопасности ЕС Федерики Могерини, президента Колумбии Хуана Мануэля Сантоса и глав других государств, которые призвали венесуэльские власти отказаться от созыва Конституционной ассамблеи (КА). "Никто не может отдавать приказы Венесуэле. Венесуэла сегодня не подчиняется ни одному иностранному правительству, и не будет никогда больше", - подчеркнул Мадуро.
Венесуэльский лидер созвал Совет безопасности в связи с угрозами введения санкций со стороны США. В понедельник президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что, если власти Венесуэлы созовут КА, то "Соединенные Штаты предпримут решительные и оперативные экономические меры". О каких именно действиях шла речь, он не пояснил.
Решение Мадуро о созыве КА, которая может реформировать систему государственного управления и изменять основной закон Венесуэлы, привело к обострению обстановки в стране. С начала апреля в республике идут самые крупные за последние годы акции протеста против исполнительной власти. Поводом для них послужили решения Верховного суда, расширяющие полномочия президента и ограничивающие функции парламента. За это время погибли более 90 человек, пострадали около 1,5 тысячи, несколько тысяч оказались под стражей.