ООН: неудача переговоров по Кипру - это коллективный провал их участников

ООН, 19 июля. /ТАСС/. Безрезультатное завершение конференции по Кипру в швейцарском городе Кран-Монтана, на которую возлагались большие надежды, - это коллективный провал участников переговоров, а не вина одной из сторон. Об этом заявил во вторник журналистам специальный советник генерального секретаря ООН по кипрскому урегулированию Эспен Барт Эйде, принявший участие в закрытой встрече Совета Безопасности.

"Сейчас не время винить друг друга, этого и так хватает, - сказал он. - Мы должны признать, что неспособность заключить сделку в Кран-Монтане - это коллективный провал". Эйде выразил надежду, что президент Республики Кипр Никос Анастасиадис и лидер турецкой общины острова Мустафа Акынджи "не будут делать поспешных выводов и серьезно поразмыслят над тем, что можно сделать теперь, когда конференция по Кипру провалилась". По его словам, с учетом обстановки на острове и вокруг него крайне важно, чтобы они думали о том, как достичь понимания и компромисса, а не усиления разногласий.

Как заявил эмиссар ООН, соглашение по воссоединению Кипра удастся достичь только тогда, когда будут урегулированы все противоречия. Эйде дал понять, что после провала переговоров будущее его миссии находится под вопросом, но посреднические услуги ООН, отметил он, будут всегда в распоряжении лидеров двух общин, если они захотят возобновить диалог.

Раунд переговоров по Кипру под эгидой ООН проходил в Кран-Монтане с 28 июня по 7 июля. В нем приняли участие глава греческой общины, президент Республики Кипр Никос Анастасиадис, лидер турецкой общины острова Мустафа Акынджи, представители Великобритании, Греции и Турции, а также Евросоюза, приглашенного на переговоры в качестве наблюдателя.

Объявляя о закрытии конференции, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что она "окончилась без достижения соглашения". Он сообщил, что между греко-кипрской и турко-кипрской сторонами остаются существенные разногласия по ряду вопросов, которые делают заключение сделки невозможным.

Провальный раунд переговоров поставил под вопрос будущее Вооруженных сил ООН по поддержанию мира на Кипре (ВСООНК), размещенных на острове с 1960-х годов. Мандат миротворческого контингента истекает 31 июля. Как сообщил во вторник журналистам постоянный представитель Китая при ООН Лю Цзеи, члены Совбеза собираются продлить срок пребывания на шесть месяцев. По словам дипломата, в СБ ООН призывают стороны сохранять приверженность мирному урегулированию, а также "подумать над тем, как лучше всего перезапустить процесс" переговоров.