Лукашенко встретится с Порошенко в ходе официального визита в Киев 20-21 июля

МИНСК, 19 июля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко 20-21 июля совершит официальный визит на Украину, где проведет переговоры со своим украинским коллегой Петром Порошенко. Об этом в среду сообщила пресс-служба президента Белоруссии.

"Программой визита запланированы переговоры с президентом Украины Петром Порошенко, которые пройдут в формате "один на один" и в расширенном составе", - сообщила пресс-служба. В сообщении сказано, что главы государств обсудят развитие политического, торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества между странами.

"Основное внимание будет уделено текущему состоянию и перспективам взаимодействия в экономике, в том числе в таких сферах, как торговля, инвестиции, промышленная кооперация, нефтехимический комплекс, энергетика, сельское хозяйство, транспортно-логистическая отрасль, развитие межрегионального диалога", - отметили в пресс-службе.

Планируется также "согласовать подходы к дальнейшему развитию приграничного сотрудничества".

"Одной из тем встречи станет урегулирование конфликта на востоке Украины, в чем Белоруссия активно участвует, предоставляя переговорную площадку для сторон процесса", - говорится в сообщении.

Ожидается, что по итогам переговоров в присутствии лидеров двух стран будет подписан ряд документов, которые касаются сотрудничества в экономике, научно-технической области, а также в сферах культуры и межнациональных отношений.