Президент ЮАР помыл окна в день Манделы и призвал молодежь быть радикальной

СМИ: клубы АХЛ могут отпустить игроков на Олимпийские игры 2018 годаСпорт 19 июля, 10:17
СМИ: чемпион мира по версии WBC Уайлдер проведет бой с Ортисом осенью 2017 годаСпорт 19 июля, 9:54
Студенты из Индии, Китая и Африки начали стажировку в УрГАУНовости партнеров 19 июля, 9:54
Чемпион мира по футболу испанец Хави завершит карьеру по окончании сезона-2017/18Спорт 19 июля, 9:38
"Ъ": ОСК планирует отказаться от сторонних КБ при строительстве гражданских судовЭкономика и бизнес 19 июля, 9:26
Боксер Гассиев не планирует проводить бой-реванш с ЛебедевымСпорт 19 июля, 8:58
Семиборка Эннис-Хилл получит золото ЧМ-2011 в августе после отклонения апелляции ЧерновойСпорт 19 июля, 8:32
Переговоры о Brexit: в британском правительстве нет единстваМеждународная панорама 19 июля, 8:03
Кадыров заявил, что слухи о притеснениях геев в Чечне правозащитники раздувают ради денегОбщество 19 июля, 7:25
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ПРЕТОРИЯ, 19 июля. /Корр. ТАСС Александр Нечаев/. Президент ЮАР Джейкоб Зума отметил международный день героя борьбы с апартеидом Нельсона Манделы (1918-2013) мытьем окон в общественном здании и призвал молодежь быть радикальной и следовать примеру ветеранов в достижении своих целей.
В день Манделы руководство страны обычно посвящает его памяти 67 минут благотворительного труда, что соответствует годам активной политической борьбы первого чернокожего президента страны. Зума в этот день работал в родной провинции Квазулу-Наталь.
Выступая на встрече с молодежной лигой правящего Африканского национального конгресса (АНК), президент заявил, что борцы с апартеидом "были радикальны, потому что верили в моральное и духовное превосходство своих идей. Их радикализм был основан на убеждении". Мандела был первым командующим основанного для борьбы с апартеидом в 1961 году вооруженного крыла АНК. Он был приговорен к пожизненному заключению, отсидел 27 лет и стал первым чернокожим президентом ЮАР.
Зума призвал молодежь активно включиться в политику радикальной экономической трансформации, призванную отобрать контроль над экономикой у белого меньшинства, сохранившийся спустя 23 года после падения апартеида. "Это наша задача. Нам нужна решительная молодежь, которая объединится по вопросам экономики и земли. Надо поменять схему собственности, чтобы она не принадлежала тем немногим, которых называют белый монополистический капитал", - заявил он.
При этом Зума отметил, что ресурсы надо не захватывать, а делить. "Добивайтесь справедливости и равенства, работайте на радикальную экономическую трансформацию, чтобы плоды свободы достались всем", - призвал президент.
Объявленная им политика радикальной трансформации в пользу чернокожего большинства предусматривает экспроприацию земель у белых фермеров, увеличение доли чернокожих собственников в горнорудных и других компаниях, а также рост численности чернокожих руководителей компаний и менеджеров.