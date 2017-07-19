Президент ЮАР помыл окна в день Манделы и призвал молодежь быть радикальной

ПРЕТОРИЯ, 19 июля. /Корр. ТАСС Александр Нечаев/. Президент ЮАР Джейкоб Зума отметил международный день героя борьбы с апартеидом Нельсона Манделы (1918-2013) мытьем окон в общественном здании и призвал молодежь быть радикальной и следовать примеру ветеранов в достижении своих целей.

В день Манделы руководство страны обычно посвящает его памяти 67 минут благотворительного труда, что соответствует годам активной политической борьбы первого чернокожего президента страны. Зума в этот день работал в родной провинции Квазулу-Наталь.

Выступая на встрече с молодежной лигой правящего Африканского национального конгресса (АНК), президент заявил, что борцы с апартеидом "были радикальны, потому что верили в моральное и духовное превосходство своих идей. Их радикализм был основан на убеждении". Мандела был первым командующим основанного для борьбы с апартеидом в 1961 году вооруженного крыла АНК. Он был приговорен к пожизненному заключению, отсидел 27 лет и стал первым чернокожим президентом ЮАР.

Зума призвал молодежь активно включиться в политику радикальной экономической трансформации, призванную отобрать контроль над экономикой у белого меньшинства, сохранившийся спустя 23 года после падения апартеида. "Это наша задача. Нам нужна решительная молодежь, которая объединится по вопросам экономики и земли. Надо поменять схему собственности, чтобы она не принадлежала тем немногим, которых называют белый монополистический капитал", - заявил он.

При этом Зума отметил, что ресурсы надо не захватывать, а делить. "Добивайтесь справедливости и равенства, работайте на радикальную экономическую трансформацию, чтобы плоды свободы достались всем", - призвал президент.

Объявленная им политика радикальной трансформации в пользу чернокожего большинства предусматривает экспроприацию земель у белых фермеров, увеличение доли чернокожих собственников в горнорудных и других компаниях, а также рост численности чернокожих руководителей компаний и менеджеров.