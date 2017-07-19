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AFP: начальник главного штаба армии Франции подал в отставку из-за разногласий с Макроном

Международная панорама
19 июля, 10:40 дата обновления: 19 июля, 10:59 UTC+3

Ранее генерал Пьер де Вилье раскритиковал планы по резкому сокращению оборонного бюджета

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Генерал Пьер де Вилье

Генерал Пьер де Вилье

© EPA/ETIENNE LAURENT/POOL

ПАРИЖ, 19 июля. /ТАСС/. Начальник главного штаба Вооруженных сил Франции генерал Пьер де Вилье подал в отставку на фоне глубоких разногласий с президентом страны Эмманюэлем Макроном.

Об этом сообщило AFP.

В заявлении об уходе, копия которого оказалась в распоряжении агентства, генерал указывает, что считает себя "более не в состоянии поддерживать далее модель армии, которая представляется способной обеспечить защиту Франции и французов сегодня и завтра, и поддерживать устремления нашей страны". Как отмечается, Макрон уже принял отставку де Вилье.

Разногласия между Макроном и де Вилье обострились в последние недели на фоне планов правительства по резкому сокращению оборонного бюджета. Де Вилье выступил с критикой этих намерений исполнительной власти, после чего на минувшей неделе президент республики, выступая перед французскими военными на собрании по случаю Национального праздника страны, публично призвал генерала к субординации.

Де Вилье находился на военной службе с 1975 года. Пост начальника главного штаба ВС Франции он занимал с февраля 2014 года. Под его руководством, в частности, координировались действия французских войск в Мали и соседних странах, Центральноафриканской республике, Сирии и Ираке. Полномочия генерала де Вилье истекали в июле 2018 года. 

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Макрон, Эмманюэль
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