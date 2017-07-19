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Минюст Грузии: Киев дважды отказал Тбилиси в экстрадиции Саакашвили

Международная панорама
19 июля, 11:31 UTC+3 ТБИЛИСИ ТБИЛИСИ 19, июля. /ТАСС

По словам Порошенко, этим вопросом занимаются силовые структуры и Генпрокуратура Украины

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ТБИЛИСИ, 19 июля. /ТАСС/. Главпрокуратура Грузии дважды направляла в Украину официальный запрос об экстрадиции экс-президента Михаила Саакашвили и дважды получила официальный отказ.

Об этом в среду журналистам в Тбилиси заявила министр юстиции Грузии Тея Цулукиани.

"Наш запрос был обоснован, на Украину отправлены доказательства (вины Саакашвили - прим. ТАСС), и на основании этих материалов украинская сторона может принять то решение, которое приемлемо для нее", - сказала министр.

Цулукиани подчеркнула, что вопрос экстрадиции экс-президента "не может быть политическим процессом, так как материалы дел свидетельствуют против Саакашвили".

Комментарий Порошенко

Находящийся в Грузии с официальным визитом президент Украины Петр Порошенко заявил во вторник, что "не получал от властей Грузии запроса об экстрадиции Саакашвили". Однако позже в тот же день он сказал, что "перепроверил информацию о Саакашвили и уточнил, что запрос из Грузии действительно поступал".

"Украина отказала в этом запросе и запросила дополнительные материалы. Хорошо, что этот вопрос решается без вмешательства президента. Это прерогатива силовых структур и Генпрокуратуры", - сказал Порошенко в интервью Общественному ТВ Грузии.

Экс-президент без гражданства

Саакашвили занимал пост президента Грузии с января 2004 года по ноябрь 2007 и с января 2008 до середины ноября 2013 года. В ноябре 2013 года он покинул страну за несколько дней до истечения полномочий и до инаугурации нового президента Георгия Маргвелашвили. В мае 2015 года Саакашвили было предоставлено гражданство Украины, в связи с чем, по решению президента Грузии, было прекращено его грузинское гражданство.

В 2014 году в Грузии экс-президенту был предъявлен ряд уголовных обвинений.

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Персоны
Порошенко, Петр Алексеевич Саакашвили, Михаил Николаевич
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