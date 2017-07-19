Новым начальником главного штаба ВС Франции стал генерал Лекуэнтр

ПАРИЖ, 19 июля. /ТАСС/. Руководитель военного кабинета премьер-министра Франции генерал Франсуа Лекуэнтр назначен начальником главного штаба Вооруженных сил Франции.

Об этом объявил в среду официальный представитель правительства республики Кристоф Кастанер по итогам заседания Совета министров в Елисейском дворце.

"Дивизионный генерал Франсуа Лекуантр с завтрашнего утра принимает на себя обязанности начальника главного штаба армии", - сообщил Кастанер.

Генерал Лекуэнтр принимал участие в боевых действиях в Руанде, Боснии и Мали. С сентября 2016 года занимал пост главы военного кабинета премьер-министра Франции. В Матиньонском дворце он работал под началом премьер-министров Манюэля Вальса, Бернара Казнёва и продолжил работу на этой должности после смены власти по итогам выборов и назначения на пост премьера Эдуара Филиппа.

Отставка начальника армии

Ранее в среду прежний начальник главного штаба французской армии генерал Пьер де Вилье подал в отставку на фоне острейших разногласий с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Отставка начальника главного штаба армии - высшего военного чина в современной французской армейской иерархии - происходит в истории Пятой республики впервые.

Как написал в официальном заявлении де Вилье, он считает себя "более не в состоянии поддерживать далее модель армии, которая представляется способной обеспечить защиту Франции и французов сегодня и завтра, и поддерживать устремления нашей страны". Президент Макрон сразу принял отставку де Вилье.

Разногласия между Марконом и де Вилье обострились в последние недели на фоне планов правительства страны по резкому сокращению оборонного бюджета. Де Вилье выступил с критикой этих намерений, после чего на минувшей неделе президент республики, выступая перед французскими военными на собрании по случаю Национального праздника страны, публично призвал генерала к субординации.

Генерал Пьер де Вилье находился на военной службе с 1975 года. Пост начальника главного штаба ВС Франции он занимал с февраля 2014 года. Под его руководством, в частности, координировались действия французских войск в Мали и соседних странах, Центральноафриканской республике, Сирии и Ираке. Полномочия генерала де Вилье истекали в июле 2018 года.