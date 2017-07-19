Приговор в отношении блогера Лапшина будет оглашен 20 июля

БАКУ, 19 июля. /ТАСС/. Бакинский суд по тяжким преступлением огласит приговор в отношении российско-израильского блогера Александра Лапшина в четверг, 20 июля. Об этом сообщили в среду в суде.

"Заключительное заседание суда состоится в четверг в 10:30 по местному времени (9:30 мск). Будет оглашен приговор", - сообщили в суде. На предыдущем заседании суда обвинение потребовало приговорить Лапшина к шести с половиной годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

В среду на заседании суда было заслушана сторона защиты. Адвокат Эдуард Чернин заявил, что считает выдвинутые против блогера обвинения "необоснованными и незаконными", попросил суд вынести в отношении Лапшина оправдательный приговор.

В последнем слове Лапшин вновь отверг выдвинутые против него обвинения. "Я категорически отвергаю выдвинутые против меня обвинения и не признаю себя виновным", - сказал он. По словам блогера, его "вина перед Азербайджаном лежит в моральной плоскости, но никак не в юридической". Он подчеркнул, что ездил в Карабах, имея информацию о конфликте из армянских источников.

"Я не осознавал, что материалы, которые я писал в своей блоге, могут оскорбить чувства азербайджанцев. Я раскаиваюсь в том, что, занимаясь блогерской деятельностью, использовал резкие, некорректные и оскорбительные слова в отношении Азербайджана и его народа. Я понял, насколько карабахский вопрос важен для азербайджанцев", - сказал блогер. Он выразил надежду на то, что карабахский вопрос будет решен с учетом территориальной целостности Азербайджана.

Александра Лапшина, посетившего Нагорный Карабах, задержали в Минске в декабре минувшего года по запросу Азербайджана. Блогер был доставлен в Баку 7 февраля и помещен в Бакинский следственный изолятор. Генеральная прокуратура республики возбудила в отношении него уголовное дело по статьям "Неоднократные публичные призывы, направленные против государства" и "Незаконное пересечение государственной границы Азербайджана", которые предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.