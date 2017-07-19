Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.07:
$ 59.24
€ 68.28
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Приговор в отношении блогера Лапшина будет оглашен 20 июля

Международная панорама
19 июля, 15:06 дата обновления: 19 июля, 15:21 UTC+3

Российско-израильский блогер обвиняется по статьям "Неоднократные публичные призывы, направленные против государства" и "Незаконное пересечение госграницы Азербайджана"

Поделиться
Материал из 1 страницы

БАКУ, 19 июля. /ТАСС/. Бакинский суд по тяжким преступлением огласит приговор в отношении российско-израильского блогера Александра Лапшина в четверг, 20 июля. Об этом сообщили в среду в суде.

"Заключительное заседание суда состоится в четверг в 10:30 по местному времени (9:30 мск). Будет оглашен приговор", - сообщили в суде. На предыдущем заседании суда обвинение потребовало приговорить Лапшина к шести с половиной годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

В среду на заседании суда было заслушана сторона защиты. Адвокат Эдуард Чернин заявил, что считает выдвинутые против блогера обвинения "необоснованными и незаконными", попросил суд вынести в отношении Лапшина оправдательный приговор.

Смотрите также

Обвинение потребовало лишить блогера Лапшина свободы на 6,5 года

Следствие по делу блогера Лапшина завершено

МИД РФ: блогеру Лапшину оказывается квалифицированная адвокатская помощь

В Баку считают попытки политизировать дело блогера Лапшина необоснованными

В последнем слове Лапшин вновь отверг выдвинутые против него обвинения. "Я категорически отвергаю выдвинутые против меня обвинения и не признаю себя виновным", - сказал он. По словам блогера, его "вина перед Азербайджаном лежит в моральной плоскости, но никак не в юридической". Он подчеркнул, что ездил в Карабах, имея информацию о конфликте из армянских источников.

"Я не осознавал, что материалы, которые я писал в своей блоге, могут оскорбить чувства азербайджанцев. Я раскаиваюсь в том, что, занимаясь блогерской деятельностью, использовал резкие, некорректные и оскорбительные слова в отношении Азербайджана и его народа. Я понял, насколько карабахский вопрос важен для азербайджанцев", - сказал блогер. Он выразил надежду на то, что карабахский вопрос будет решен с учетом территориальной целостности Азербайджана.

Александра Лапшина, посетившего Нагорный Карабах, задержали в Минске в декабре минувшего года по запросу Азербайджана. Блогер был доставлен в Баку 7 февраля и помещен в Бакинский следственный изолятор. Генеральная прокуратура республики возбудила в отношении него уголовное дело по статьям "Неоднократные публичные призывы, направленные против государства" и "Незаконное пересечение государственной границы Азербайджана", которые предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Азербайджан
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Воздушные акробаты МАКС-2017
Виндзоры: 100 лет перемен
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Фото
15
Политический кризис в Венесуэле: причины и реакция
7
Макрон и Нетаньяху почтили память евреев, погибших после парижской облавы 1942 года
23
Daft Punk для Макрона и Трампа: как прошли торжества на Елисейских полях
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Госдума приняла закон о курортном сборе
2
Военнослужащих будут лишать выплат за употребление наркотиков
3
Совет судей Кубани: свадьбу дочери судьи оплатил ее бывший муж
4
Матвиенко: МИД РФ готовит ответные меры в связи с законом о советских памятниках в Польше
5
"Известия": глава ЛНР допустил возвращение республики в состав Украины
6
В деле о невыплате зарплат на заводе в Нижнем Тагиле появился обвиняемый
7
В Москве разрабатывают аэротакси и летающие мотоциклы
Темы дня
Реклама