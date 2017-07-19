Приговор в отношении блогера Лапшина будет оглашен 20 июля

Росстат: грузооборот транспорта в России в I полугодии вырос на 7,3%Транспорт 19 июля, 16:22
Предприятия Спецстроя не отчитались по Восточному на сумму в 30 млрд рублейКосмос 19 июля, 16:18
Арбитраж Башкирии отказал АФК "Система" в судебной экспертизе реорганизации "Башнефти"Экономика и бизнес 19 июля, 16:14
Компания "Алроса" добыла сразу два крупных алмаза в ЯкутииЭкономика и бизнес 19 июля, 16:01
"Норникель" в 2016 году увеличил инвестиции в экологические проекты почти на 10%Экономика и бизнес 19 июля, 15:48
Шойгу на сборе руководящего состава ВС отработал действия войск в районе сосредоточенияАрмия и ОПК 19 июля, 15:36
Путин поручил кабмину решить проблемы обеспечения льготников бесплатными лекарствамиОбщество 19 июля, 15:31
ФАС поищет сговор в завышении цен на курортах КрымаОбщество 19 июля, 15:26
В правительстве Турции прошли перестановкиМеждународная панорама 19 июля, 15:22
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
БАКУ, 19 июля. /ТАСС/. Бакинский суд по тяжким преступлением огласит приговор в отношении российско-израильского блогера Александра Лапшина в четверг, 20 июля. Об этом сообщили в среду в суде.
"Заключительное заседание суда состоится в четверг в 10:30 по местному времени (9:30 мск). Будет оглашен приговор", - сообщили в суде. На предыдущем заседании суда обвинение потребовало приговорить Лапшина к шести с половиной годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
В среду на заседании суда было заслушана сторона защиты. Адвокат Эдуард Чернин заявил, что считает выдвинутые против блогера обвинения "необоснованными и незаконными", попросил суд вынести в отношении Лапшина оправдательный приговор.
В последнем слове Лапшин вновь отверг выдвинутые против него обвинения. "Я категорически отвергаю выдвинутые против меня обвинения и не признаю себя виновным", - сказал он. По словам блогера, его "вина перед Азербайджаном лежит в моральной плоскости, но никак не в юридической". Он подчеркнул, что ездил в Карабах, имея информацию о конфликте из армянских источников.
"Я не осознавал, что материалы, которые я писал в своей блоге, могут оскорбить чувства азербайджанцев. Я раскаиваюсь в том, что, занимаясь блогерской деятельностью, использовал резкие, некорректные и оскорбительные слова в отношении Азербайджана и его народа. Я понял, насколько карабахский вопрос важен для азербайджанцев", - сказал блогер. Он выразил надежду на то, что карабахский вопрос будет решен с учетом территориальной целостности Азербайджана.
Александра Лапшина, посетившего Нагорный Карабах, задержали в Минске в декабре минувшего года по запросу Азербайджана. Блогер был доставлен в Баку 7 февраля и помещен в Бакинский следственный изолятор. Генеральная прокуратура республики возбудила в отношении него уголовное дело по статьям "Неоднократные публичные призывы, направленные против государства" и "Незаконное пересечение государственной границы Азербайджана", которые предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.