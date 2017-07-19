СМИ: Анкара подозревает Daimler и BASF в поддержке террористов

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БЕРЛИН, 19 июля. /ТАСС/. Правительство Турции передало властям ФРГ список лиц и компаний, которых Анкара подозревает в поддержке террористов.
В нем фигурируют такие промышленные гиганты, как Daimler и BASF, сообщила в среду газета Zeit.
Список был передан Федеральному ведомству по уголовным делам (БКА) несколько недель назад. Он содержит 68 имен и названий. Турецкая сторона считает, что эти люди имеют связи с движением исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого Анкара обвиняет в организации госпереворота.
Для компаний включение в черный список может иметь неприятные последствия, включая правовые проблемы, указывает издание.
В правительственных кругах охарактеризовали список как "абсурдный" и "смешной". БКА попросило турецкие органы о предоставлении дополнительной информации по нему, но пока не получила ответа.
В начале июля в интервью изданию турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что правительство его страны передало Берлину около 4,5 тыс. документов, содержащих информацию о предполагаемых сторонниках Гюлена. "Они (власти ФРГ) должны выдать этих террористов Турции, - подчеркнул Эрдоган. - Пока они этого не сделают, Турция будет считать Германию страной, которая поддерживает террористов".