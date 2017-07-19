СМИ: Анкара подозревает Daimler и BASF в поддержке террористов

БЕРЛИН, 19 июля. /ТАСС/. Правительство Турции передало властям ФРГ список лиц и компаний, которых Анкара подозревает в поддержке террористов.

В нем фигурируют такие промышленные гиганты, как Daimler и BASF, сообщила в среду газета Zeit.

Список был передан Федеральному ведомству по уголовным делам (БКА) несколько недель назад. Он содержит 68 имен и названий. Турецкая сторона считает, что эти люди имеют связи с движением исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого Анкара обвиняет в организации госпереворота.

Для компаний включение в черный список может иметь неприятные последствия, включая правовые проблемы, указывает издание.

В правительственных кругах охарактеризовали список как "абсурдный" и "смешной". БКА попросило турецкие органы о предоставлении дополнительной информации по нему, но пока не получила ответа.

В начале июля в интервью изданию турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что правительство его страны передало Берлину около 4,5 тыс. документов, содержащих информацию о предполагаемых сторонниках Гюлена. "Они (власти ФРГ) должны выдать этих террористов Турции, - подчеркнул Эрдоган. - Пока они этого не сделают, Турция будет считать Германию страной, которая поддерживает террористов".