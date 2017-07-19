Франция готова вместе с РФ противодействовать применению химоружия в Сирии

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ПАРИЖ, 19 июля. /ТАСС/. Франция готова вести сотрудничество с Россией по вопросам противодействия использованию химического оружия в Сирии. Об этом заявили в среду во французском МИД.
"Использование химического оружия является для Франции "красной чертой" - президент республики [Эмманюэль Макрон] ясно выразил эту позицию. Россия признает, что подобное оружие использовалось в Сирии, в частности, газ зарин во время атаки 4 апреля 2017 года в Хан-Шейхуне. Наши разногласия касаются того, кто несет ответственность за эти действия", - указали в дипведомстве.
Как подчеркнули в министерстве, Париж настроен на конструктивный диалог с Москвой по этому вопросу на международном уровне. "Мы желаем работать с Россией по этим вопросам в рамках соответствующих международных структур, в особенности, Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Россия, как и Франция, заинтересованы в одном - защитить режим нераспространения химического оружия", - заключили в МИД Франции.
Инцидент в городе Хан-Шейхун, расположенном в сирийской провинции Идлиб, где было применено, предположительно, химическое оружие, произошел 4 апреля. По данным Минобороны РФ, сирийская авиация разбомбила цеха боевиков, где производились отравляющие вещества.
В Вашингтоне при этом обвинили Дамаск в проведении химатаки, после чего в ночь на 7 апреля ВМС США нанесли ракетный удар по сирийскому военному аэродрому в провинции Хомс.
29 июня ОЗХО опубликовала доклад, согласно которому утверждается, что в Хан-Шейхуне был распылен зарин или подобный ему ядовитый газ. В результате его применения погибли почти 100 человек, в том числе множество детей.
Теперь этот документ будет передан совместной комиссии ОЗХО и ООН, которая установит виновных в химической атаке.